Silvio Berlusconi, l'omaggio del Real Madrid: "Un presidente leggendario"

Non solo il mondo della politica e dello spettacolo. Anche e soprattutto l’universo calcistico esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia che alla presidenza del Milan ha scritto pagine importantissime della storia del club rossonero.

Il mondo del calcio ricorda Silvio Berlusconi. Il messaggio del Real Madrid: “Addio a un Presidente leggendario“

Attraverso una nota stampa pubblicata sul suo sito ufficiale, anche il Real Madrid ha voluto salutare il Cavaliere, dicendo: “Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza“.

La nota prosegue: “Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza“. Messaggi di dolore che arrivano dunque anche dal calcio internazionale, oltre che da quello italiano.

I tifosi del Milan non potranno mai dimenticare gli anni sotto la guida, alla presidenza della società rossonera, di Silvio Berlusconi. L’ex premier ha portato al club ben 5 Champions League, oltre che 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane.