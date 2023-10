Circa 30 persone tra studenti e insegnanti sono stati ricoverati in ospedale a Vicenza per nausea e vomito, dopo aver pranzato alla mensa scolastica. Si pensa a un’infezione virale o a una contaminazione del cibo.

Vicenza, nausea e vomito dopo scuola: 30 persone in ospedale

Circa trenta persone tra studenti e insegnanti della H-Fram Internation School di Borgo Santa Lucia, a Vicenza, sono state ricoverate in ospedale dopo aver accusato vomito e nausea al termine del pranzo consumato presso la mensa scolastica.

Le persone coinvolte sono una ragazza di 14 anni, nove bambini di età compresa tra 5 e 10 anni e una venina fra docenti e studenti più grandi.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, tutti avrebbero lamentato gli stessi sintomi: vomito, nausea e malessere in generale. Verso le 21 di sera, i genitori della studenti hanno incominciato a scambiarsi telefonate e una volta resi conto delal situazione, hanno deciso di portare i figli in ospedale per accertamenti.

Possibile infezione virale

Nei giorni successivi la scuola è rimasta chiusa, per precauzione. Alcuni campioni prelevati dalla mensa sono stati spediti al laboratorio zooprofilattoco di Brescia, per accertamenti.

Al momento non è ancora chiara la causa dei sintomi, ma l’ipotesi principale rimane quella di un’infezione batterica dovuta a qualcosa nel cibo utilizzato in mensa.

Non si esclude inoltre come possibile causa il rotavirus o norovirus, che spesso hanno un’incubazione di 2 giorni e si possono diffondere soprattutto neglia mbienti chiusi.