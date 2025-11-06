Nepotismo di Putin: 24 Familiari in Posizioni di Potere

Un'indagine recente ha svelato che Putin ha nominato ben 24 membri della sua famiglia in ruoli di grande influenza, stabilendo un nuovo primato per la Russia.

Negli ultimi anni, si è assistito a una crescente preoccupazione riguardo al fenomeno del nepotismo in Russia, un tema che ha guadagnato attenzione soprattutto sotto la presidenza di Vladimir Putin. Secondo un’indagine condotta dall’agenzia di stampa indipendente Proekt, il numero di familiari di Putin collocati in ruoli governativi e aziendali è sbalorditivo, con almeno 24 persone che occupano posizioni di rilievo.

Questo dato rappresenta un record per i leader russi nell’ultimo secolo.

La rete familiare di Putin

Il rapporto di Proekt evidenzia un’ampia rete di parenti e affini, tra cui spiccano le famiglie di quattro donne legate a Putin. Tra queste si trovano le sue due figlie note, insieme ai cugini paternali Yevgeny e Igor Putin, nonché alla cugina materna Lyubov Shelomova. Questa struttura di potere si estende a diverse generazioni, con familiari che occupano ruoli chiave in aziende statali e ministeri.

Figli e generi in posizioni strategiche

Un esempio emblematico è rappresentato da Anna Tsivilyova, figlia di Yevgeny Putin, che ricopre attualmente la carica di vice-ministro della difesa. Anche il marito, Sergei Tsivilyov, è ministro dell’energia, mentre il fratello Mikhail Putin è vice-amministratore delegato di Gazprom, uno dei colossi energetici russi. Questo scenario dimostra come le connessioni familiari possano influenzare le carriere politiche e aziendali.

Le donne legate a Putin

Il rapporto esamina anche il ruolo di diverse donne nel circolo intimo di Putin. Tra queste si trovano figure come Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpica, e Svetlana Krivonogikh, che ha avuto un passato come domestica e ora è diventata multimilionaria. Inoltre, Alisa Kharcheva, una studentessa di Mosca, ha attirato l’attenzione per la sua vicinanza al presidente, avendo persino posato per un calendario del suo compleanno. Queste donne non solo sono legate a Putin, ma anche alle dinamiche di potere in Russia.

Influenza e networking

Un aspetto cruciale dell’indagine di Proekt è il modo in cui queste donne e i loro familiari si sono inseriti in importanti organizzazioni statali. Ad esempio, il padre di Alisa Kharcheva dirige un’organizzazione non governativa che funge da ponte tra lo stato e la società, contribuendo a promuovere iniziative sostenute dal governo. La loro presenza in posizioni strategiche sottolinea l’importanza del networking e delle relazioni personali nella politica russa.

Il contesto del nepotismo in Russia

La questione del nepotismo non è nuova nella storia russa. Tuttavia, i dati emersi da questa indagine suggeriscono che Putin ha superato i suoi predecessori in termini di collocamento di familiari in ruoli governativi. Mentre Boris Eltsin, un ex presidente, aveva posizionato un numero limitato di familiari, Putin ha chiaramente ampliato questa pratica. L’investigazione di Proekt rivela come il nepotismo possa essere diventato una norma piuttosto che un’eccezione nel panorama politico attuale.

Reazioni e conseguenze

Nonostante la gravità delle accuse, il Cremlino non ha riconosciuto ufficialmente le relazioni descritte nell’indagine. Questo silenzio ha alimentato ulteriori speculazioni e ha messo in evidenza la mancanza di trasparenza nel governo russo. La situazione attuale solleva interrogativi sulla reale responsabilità delle istituzioni e sul rispetto dei principi democratici.

L’indagine di Proekt non solo illumina le connessioni familiari di Putin, ma mette anche in luce le implicazioni più ampie del nepotismo in Russia. Con almeno 24 familiari in posizioni di potere, si evidenzia un modello preoccupante che potrebbe avere ripercussioni durature sulla governance e sulla società russa.