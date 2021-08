Nessuna crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti: l’attrice starebbe affrontando un momento difficile

A lungo si è parlato di una possibile crisi tra la storica coppia composta da Marco Bocci e Laura Chiatti. Le voci però sono state smentite.

Sono una coppia dello spettacolo amatissima dai fan, che nelle ultime settiamane erano preoccupati a causa delle molti voci in merito alla presunta crisi tra loro. Al contrario, sembra che la storia d’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti proceda a gonfie vele.

Tuttavia, dalle prime indiscrezioni, l’attrice pare non stia vivendo un periodo semplice. Proprio in questo momento di difficoltà, l’amore del suo compagno di vita si rivela fondamentale e prezioso.

Smentita la crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti

I fan più affezionati alla coppia saranno felici di sapere che i pettegolezzi su Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbero stati smentiti. Il merito, come sempre, è del settimanale Chi, che nel trafiletto “Chicche di Gossip” aggiorna i lettori sul loro rapporto.

Marito e moglie sarebbero quindi più uniti che mai.

A zittire le voci sul suo conto ci aveva pensato la stessa Laura Chiatti, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui sfoggia il regalo ricevuto dal marito. Citandolo nella didascalia, ha scritto: “I regali azzeccati”. E il cuoricino rosso non è mancato.

Nessuna crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti: periodo difficile per l’attrice

Se da un lato la storia d’amore tra i due attori sembra proseguire serenamente, dall’altro pare che la Chiatti stia attraversando un periodo difficile. Il motivo – e l’eventuale conferma – non è dato a sapere. Se davvero la bella attrice umbra stesse vivendo un momento delicato e complesso, le voci legate alle difficoltà di coppia sicuramente non le sono state d’aiuto.

Di recente, inoltre, alcuni fan si erano detti preoccupati per il forte dimagrimento dell’attrice. La Chiatti, infatti, in alcune fotografie postate sui social è apparsa piuttosto dimagrita. Il motivo? Lo scorso anno ha raccontato di soffrire di alcune intolleranze e, conseguentemente, di essersi sottoposta a un regime alimentare controllato. I chili persi probabilmente sono legati a questo problema di salute.

Nessuna crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti: il messaggio per il compleanno dell’attore

Dopo la foto della maglietta regalata a Laura Chiatti dal marito, per il compleanno dell’attore non sono mancati i messaggi di auguri.

A dedicargli un pensiero naturalmente è anche la celebre compagna, che in una storia pubblicata su Instagram scrive: “Auguri mister”.

Inoltre, ha condiviso una foto dei loro bambini con un messaggio davvero speciale e pieno d’amore. Nel post, che pè un augurio da parte dei figli, si legge: “Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo, che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce a essere ovunque noi siamo, per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo. Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare… Può essere un re, un principe, un pirata… Ma noi lo riconosciamo sempre, perché nessuno ha quella risata travolgente, viva e rassicurante, perché è unica, non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare, perché nessuno come lui può insegnarci ad amare“.

Poi l’augurio finale: “Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà”. La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Amori miei meravigliosi grazieeee. Vi amo. Ma questa in rima l’ha scritta la mamma…?”.