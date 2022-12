"Nessuno la vuole in tv": Pamela Prati esclusa dagli show televisivi

La partecipazione di Pamela Prati al GF Vip 7 è servita in buona parte a riabilitarla agli occhi del pubblico tv dopo lo scandalo Caltagirone, ma sembra che lo stesso non sia valso anche per i programmi tv.

Pamela Prati esclusa dagli show tv

Secondo i rumor in circolazione Pamela Prati sarebbe stata esclusa da molti programmi tv e alcune sue ospitate sarebbero state addirittura annullate nonostante lei sia stata una dei volti più in vista del GF Vip 7 (da cui è stata eliminata al televoto). La showgirl avrebbe imposto ai programmi che non le venissero fatte domande sul caso Caltagirone e che in studio fosse presente con lei il suo avvocato, e forse anche questo non avrebbe fatto vedere di buon occhi l’ex Stella del Bagaglino alle varie produzioni.

Sulla questione non vi sono conferme e la showgirl continua comunque a tornare nello studio del GF Vip dove, nel bene e nel male, è riuscita ancora una volta ad attirare l’attenzione su di sé. Benché molti continuino a non credere alla sua versione sul caso Caltagirone, in tanti sono curiosi di sapere come proseguiranno le cose tra lei e il conduttore Marco Bellavia, che si sono incontrati proprio all’interno della Casa.

I due hanno dato prova di essersi visti e sentiti anche una volta usciti dal programma e sono tanti i fan che sperano di veder nascere tra i due una liaison romantica. Al momento sulla questione non vi sono conferme.