New Delhi, donna morsa da iguana mentre faceva yoga sulla spiaggia: il video virale

Un’istruttrice di yoga si stava cimentando in alcuni esercizi sulla spiaggia di New Delhi, in India, quando è stata improvvisamente morsa da un’iguana. L’intera scena è stata immortalata in un video che, dopo essere stato pubblicato online, è diventato virale e ha raggiunto i 3,5 milioni di visualizzazioni.

Guardando il video disponibile sul web, della durata di circa 15 secondi, è possibile osservare l’istruttrice che si accinge a sdraiarsi sulla schiena quando viene attaccata dall’iguana.

Dopo essere stata morsa, la donna, che su Twitter si descrive come un’insegnante di meditazione e come una professionista della salute mentale, ha inveito contro il rettile e ha tentato di allontanarlo dalla spiaggia lanciandogli contro della sabbia.

La clip, postata sui social media dall’istruttrice, è stata accompagnata dalla didascalia: “Sono stata morsa da un’iguana oggi. Sanguinava”.

L’episodio, filmato da un’amica dell’insegnante di yoga, mostra la donna circondata da iguane sulla spiaggia e con un dito sanguinante a causa dell’incontro troppo ravvicinato con uno dei rettili.

Insieme alla didascalia scritta, quindi, l’utente vittima dell’aggressività dell’esemplare ha pubblicato il seguente messaggio: “Tutti continuano a chiedere se non ho visto l’iguana. Per essere chiari, c’erano iguane su tutta la spiaggia. La gente va lì per dar loro da mangiare tutto il tempo”.

I get bite from an iguana today🥲 it was bleeding pic.twitter.com/If2DaUztHf — Da Iguana Gal🦎🇧🇸 (@bahamahoopyogi) August 20, 2021

Donna morsa da iguana mentre faceva yoga: l’indole delle iguane

In seguito alla condivisione sui social media, il video ha superato i 3,5 milioni di visualizzazioni. In questa circostanza, sono stati molti gli utenti di internet che hanno chiesto informazioni sulla mano dell’istruttrice ferita dall’iguana. Altri utenti, invece, si sono soffermati esclusivamente sull’aspetto ludico della vicenda. Alcuni, ad esempio, hanno scritto che probabilmente l’iguana era affamata e ha scambiato le dita della donna per del cibo.

Solitamente, le iguane sono rettili innocui e pacifici che evitano il contatto con gli uomini: il loro morso, tuttavia, può causare gravi infezioni. Secondo Critter Control, servizi di controllo dei parassiti umani, anche se i denti del rettile sono progettati per strappare le piante, possono dare morsi dolorosi a persone e animali domestici. Inoltre, l’area colpita dovrebbe essere accuratamente lavata e non essere ignorata perché i batteri della Salmonella possono essere presenti nella bocca e nelle feci del rettile.