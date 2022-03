L’ex tennista Matteo Cannavera è morto a New York all’età di 26 anni: al momento, non sono ancora note le cause del decesso del giovane uomo.

Tragedia a New York, l’ex tennista Matteo Cannavera è stato trovato morto nella sua stanza di Brooklyn. Al momento, non è ancora stata resa nota la causa del decesso.

New York, morto Matteo Cannavera: addio all’ex tennista 26enne

Nella giornata di venerdì 11 marzo, il corpo senza vita di Matteo Cannavera, 26 anni, è stato rinvenuto negli Stati Uniti d’America, a New York, nella sua stanza di Brooklyn.

Il giovane uomo, originario di Quartu Sant’Elena, era un ex giocatore di tennis che aveva avuto una brillante carriera giovanile.

Il 26enne si era trasferito negli Stati Uniti mentre stava frequentando il quarto anno di liceo. In questo periodo, infatti, decise di vivere a Denver, in Colorado, e completare presso la città americana gli studi superiori.

Successivamente, Cannavera ha vinto una borsa di studio all’Adelphy University, a Garden City, presso la quale ha studiato senza mai però lasciare il tennis.

A Garden City, infatti, il tennista ha vinto il premio di Player of the year per due anni consecutivi e ha anche ricevuto un premio da parte del sindaco e del rettore dell’università per meriti di studio.

Nel 2018, concluso il percorso universitario, il giovane uomo ha fondato una società di investimenti chiamata Villavera, incentrata sulla tecnologia blockchain, su valuta digitale, token e criptovalute.

Messaggi di cordoglio per la morte dell’ex tennista

Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato alla prematura e improvvisa scomparsa di Matteo Cannavera. Il giovane lascia sua madre Angela, il fratello Alessandro e la sua fidanzata Cristina. Il padre del 26enne, Adriano, è invece già deceduto da alcuni anni.

In seguito alla diffusione della notizia relativa alla morte di Cannavera, in tanti hanno scritto messaggi di cordogliodestinati alla famiglia del ragazzo. Tra i tanti messaggi, figura ad esempio quello di Carlo Porqueddu, uno dei maestri di tennis più conosciuti e famosi in Italia.

In particolare, il maestro Porqueddu ha scritto: “Un dolore immenso mi avvolge. Non riesco a trovare le parole per descrivere cosa sto provando. Posso solo ringraziare Matteo e la sua famiglia per avermi dato la possibilità di conoscere tutti loro e di essere cresciuto come uomo e come professionista attraverso il suo percorso. Lo ringrazio per aver contribuito a dare prestigio alla Quattro Mori Tennis Team e ad essere stato di ispirazione e di esempio per altri nostri giovani atleti. Matteo era un ragazzo combattivo e determinato, generoso con tutti e moralmente ineccepibile. Estremamente sensibile ed intelligente, molto riservato ma ricco di amici che gli volevano bene”.