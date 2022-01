Nicola Cariello morto di Covid a 34 anni, è una delle vittime più giovani della zona

L'addio di San Giovanni a Piro al suo amato Nicola Cariello, morto di Covid a 34 anni dopo un ricovero in Terapia Intensiva all'ospedale di Agropoli

Il paese di San Giovanni a Piro piange l’amato Nicola Cariello, morto di Covid a 34 anni e che, come spiegano i media locali, sarebbe una delle vittime più giovani di quella meravigliosa terra in affaccio sul mar Tirreno.

Il Golfo di Policastro dice addio a Nicola Cariello, morto di Covid

L’intero Golfo di Policastro piange una bravo giovane amato da tutti e conosciuto come “Zicola”. Così gli amici ed i conoscenti chiamavano il giovane, la cui scomparsa ha suscitato un’onda di commozione assoluta fra chi lo conosceva e sui social, da cui traspare la sua solidissima fede calcistica juventina.

Nicola Cariello è morto di Covid, non era vaccinato ed era in terapia intensiva ad Agropoli

Il Quotidiano del Sud spiega che Cariello è deceduto presso il Covid-center dell’ospedale di Agropoli, in provincia di Salerno.

Nel nosocomio campano Carielli era stato ricoverato da diversi giorni e purtroppo proprio nel reparto di maggior allarme per il covid severo, quello di Terapia intensiva. Nicola, spiegano i media, purtroppo non era vaccinato e il coronavirus non gli ha lasciato scampo.

Martedì primo febbraio la messa in fuffragio di Nicola Carriello, lo “Zicola” amato da tutti e morto di covid

Il protocollo covid impedisce che a “Zicola” venga dato un addio conforme al dolore che la sua morte merita.

Il feretro sarà trasferito al cimitero di San Giovanni a Piro per la benedizione prima della sepoltura. Poi, nella giornata di martedì primo febbraio alle ore 16.00 sarà celebrata al Santuario di Pietrasanta una Santa Messa in suffragio.