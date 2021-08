Nicole Daza: chi è la compagna di Marcell Jacobs, oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Nicole Daza è la compagna, e probabilmente futura moglie, del campione olimpico dei 100 m Marcell Jacobs. Scopriamo meglio chi è la donna

Nicole Daza è la compagna e madre di due dei tre figli di Marcell Jacobs, il velocista italiano medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Scopriamo meglio chi è e la vita di Nicole Daza

Nicole Daza: chi è?

Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs, ha origini sudamericane, nello specifico ecuadoriane, ma è nata a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

Nonostante sia cresciuta in Piemonte, da parecchi anni vive a Roma insieme al suo compagno.

Non si conosce la data di nascita prescisa della ragazza: di lei si sa che ha una vera e propria passione per i tatuaggi, che le ornano grandi parti del corpo, e per la moda, da come si può capire dal suo profilo Instagram, che conta circa 20 mila followers.

Nicole Daza: la relazione con Marcell Jacobs

Nicole Daza ha conosciuto Marcell Jacobs in un bar a Milano nel 2018, e tra i due è stato subito colpo di fulmine.

Da quel giorno non si sono più lasciati, hanno avuto due bambini, Anthony e Meghan, sono andati a convivere insieme a Roma e si dovrebbero sposare nel settembre del 2022.

Marcell ha però anche un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione dell’atleta, quando lui aveva appena 19 anni.

Nicole Daza: la carriera

Di Nicole si sa che lavorava nell’outlet di Novi Ligure quando ha conosciuto Marcell Jacobs, ma che poi ha lasciato questo lavoro quando si è traferito col compagno a Roma.

Non si hanno invece notizie più recenti riguardo al lavoro di Nicole: si sa che ha una passione per i social, in particolare per Instagram, dove pubblica parecchie foto anche con i suoi bambini.

Molto probabilmente adesso si dedica a fare la mamma a tempo pieno di Anthony e Meghan.

Nicole Daza: la spedizione a Tokyo di Marcell Jacobs

Nicole, poco prima dell’inizio della finale dei 100 metri in cui gareggiava il compagno, ha mandato un tenero messaggio a Marcell tramite il suo Instagram. La donna ha scritto: “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te».

Non si sa se questo ultimo messaggio sia stata la spinta necessaria per l’atleta, ma Marcell ha corso splendidamente i 100 metri, vincendo la gara e quindi la medaglia d’oro con il tempo di 9.80 secondi, segnando in questo modo anche il record europeo.

La donna ha poi postato il video in cui festeggiava la vittoria del suo fidanzato e prossimo marito.