Nikita Pelizon: chi è il misterioso fidanzato

Nikita Pelizon non è single. Tutto quello che c'è da sapere sul suo misterioso fidanzato.

Dopo gli ultimi rumor scatenati dall’aereo che è passato sopra la casa del GF Vip il settimanale Chi ha svelato l’identità del fidanzato di Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon: chi è il fidanzato

Secondo il settimanale Chi Nikita Pelizon avrebbe una relazione con l’imprenditore 54enne Valerio Tremiterra.

Sui social circola un video dove i due sono ritratti insieme felici e innamorati e nei giorni scorsi, sopra la casa del GF Vip, lo stesso imprenditore avrebbe inviato un aereo a Nikita (con il messaggio in codice ‘222’, che avrebbe un significato chiaro solo alla gieffina). Nikita non ha confermato l’identità del suo compagno, ma nella casa del GF Vip ha ammesso di essere impegnata sentimentalmente.

“Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere”, ha detto.

Chi è Valerio Tremiterra

Valerio Tremiterra è un imprenditore nel settore della ristorazione. Proprietario di Bottega Ghiotta, un ristorante al centro di Milano, avrebbe conosciuto Nikita durante una vacanza in Sardegna e tra i due sarebbe scoppiata da subito la passione. A quanto pare l’uomo non ama apparire difronte alle telecamere e forse anche per questo motivo Nikita ha cercato di proteggere la sua privacy e la sua identità, senza menzionarlo mai direttamente al GF Vip.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla storia tra i due e si chiedono se la coppia sia destinata a restare insieme.