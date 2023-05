Nikita Pelizon e Matteo Diamante ci stanno riprovando: "Senza pressing"

Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono rimessi insieme? Questa è la domanda che i fan si sono posti nell’ultima settimana, sperando di ricevere una risposta dai diretti interessati. Nelle ultime ore, i due hanno deciso di rompere il silenzio, chiarendo che stanno dando una seconda possibilità al loro rapporto.

Dopo la fine del GF Vip 7, Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono apparsi più volte insieme. I fan hanno immediatamente sperato in un ritorno di fiamma e, molto probabilmente, il loro desiderio è stato esaudito. Tramite i rispettivi profili Instagram, i due hanno rotto il silenzio, chiarendo cosa sta accadendo tra loro. Hanno esordito:

In queste settimane, Nikita e Matteo hanno vissuto tante emozioni, ma c’è stato un momento in cui si stavano allontanando ancora una volta. Ecco perché adesso vogliono procedere con calma. Hanno proseguito:

La Pelizon e Diamante si sono sentiti sotto pressione e hanno avuto qualche problema. Sono riusciti a trovare un punto di incontro, ma questa volta vogliono procedere “con più maturità“.

Nikita e Matteo, in conclusione, hanno fatto una richiesta ai fan:

“Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta, perciò,

siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, costruiamo o per lo meno ci proviamo, potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno…CHI LO SA!… Non prevediamo il futuro però, vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana che, senza quell’onda di pressing, è stato perfetta”.