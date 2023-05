Ritorno di fiamma tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon? Pare proprio di sì

Torna l'amore tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon? I social, e non solo, parlano chiaro.

Matteo Diamante e Nikita Pelizon ritrovano la sintonia dopo il Grande Fratello Vip? Pare proprio di sì. Dopo una relazione passata piuttosto travagliata, come loro stessi hanno più volte sottolineato, pare che tra i due sia scoccata di nuovo la scintilla.

La loro relazione era passata anche sugli schermi di Canale 5, in una puntata del reality show di Mediaset che Nikita ha anche vinto a furor di popolo. Una volta spenti i riflettori i due si sono riavvicinati e pare che le cose siano più serie di quanto i fan credessero.

Sui loro rispettivi social, sia Matteo Diamante che Nikita Pelizon paiono molto vicini, negli scorsi giorni sono stati avvistati anche insieme al Lago D’Aorta in quella che sembrava a tutti gli effetti una giornata cuore a cuore a guardare il meraviglioso panorama.

La lettera di Matteo Diamante

Nel mentre DiPiù ha pubblicato una lettera che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha voluto scrivere alla vincitrice del GFVip 7. Qui Diamante ripercorre i passaggi della loro lunga frequentazione, ricordando aneddoti e momenti di grande passione.

“Ci stiamo vedendo tanto in questi giorni – ha rivelato il ragazzo – sembra di essere tornati ai tempi in cui stavamo insieme e mi piace molto questa sensazione, mi piace scherzare con te, corteggiarti lentamente, come si faceva una volta“.

Pare che Nikita abbia particolarmente apprezzato la lettera, tanto da fare una storia su Instagram con un selfie che inquadrava proprio le pagine della rivista: “Leggendo articoli che emozionano“, ha scritto.