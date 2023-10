L’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi è finita. La vincitrice del GF Vip 7 ha smascherato l’ex schermitrice e ha pubblicato anche le chat private.

Nikita Pelizon smaschera Antonella Fiordelisi: amicizia finita

Da giorni, ormai, si parla della fine dell’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, la vincitrice del GF Vip 7 ha deciso di vuotare il sacco, smascherando l’ex amica. Via social, ha pubblicato alcune chat private e ha dimostrato di aver provato ad avere un chiarimento con lei.

L’affondo di Nikita Pelizon

Nikita ha dichiarato:

“Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo risolvere nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi“.

La Pelizon ha poi condiviso alcune chat private tra lei e Antonella. C’è anche un audio in cui si sente Nikita esclamare: “Tu quand’è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti. Mi raccomando, non partire senza che mi saluti, non esiste tesoro“.

La replica di Antonella Fiordelisi è scontata

Nikita ha concluso spiegando anche di aver dato dei consigli ad Antonella in vista della sua partecipazione a Pechino Express. Ha dichiarato:

“Forse ci siamo dimenticati anche tutti i suggerimenti ricevuti per vincere. A questo punto dico questi consigli a tutti i concorrenti. Queste cose sono fondamentali per durare più a lungo nel reality. Con lei ho parlato per ore sul divano e le ho detto i segreti, metodi e tecniche, dato che ho già fatto Pechino. A tutti i concorrenti adesso dico di trovare un passaggio già dal mattino. Dovete già avere la macchina per partire. Rompete tanto a chi vi ospiterà perché vi devono aiutare”.

In tutto ciò, la Fiordelisi ha replicato in modo scontato: ha tolto il segui su Instagram a Nikita.