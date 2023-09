Antonella Fiordelisi ha lanciato una frecciatina all’amica Nikita Pelizon che è stata subito intercettata dai fan. I seguaci della vincitrice del GF Vip 7 si sono scagliati contro l’ex schermitrice.

Antonella Fiordelisi sgancia una frecciatina all’amica Nikita Pelizon

Negli ultimi giorni, Nikita Pelizon è finita al centro delle critiche per aver lanciato un corso motivazionale che ha dell’assurdo. E’ stata sommersa di critiche e soltanto i fan più accaniti, quelli che vanno in giro con i paraocchi, sono stati in grado di prendere le sue difese. Adesso, però, a far discutere è stata una frecciatina che le ha lanciato l’amica Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ironizza su Nikita Pelizon

Su Twitter Nikita ha condiviso un video in cui recita in modo volutamente esagerato. Antonella, senza giri di parole, ha esclamato: “Ma tutto a posto, amo?“. E’ bastata questa domanda per alzare un polverone non indifferente. La Pelizon, senza rispondere direttamente alla Fiordelisi ma replicando a tutti i curiosi, ha dichiarato:

“Era un provino per divertirmi, girato mesi fa, dove interpretavo Giulietta in versione pazza, per un film. Dato il risultato qui a distanza di mesi, peccato non mi abbiano presa. Grazie ai miei fan più fedeli che guardano ciò che faccio e per l’empatia che state dimostrando”.

I fan di Nikita contro Antonella

I fan di Nikita hanno subito criticato Antonella, accusandola di aver alimentato l’odio social in un periodo già difficile per la Pelizon. Tra i tanti cinguettii dei sostenitori si legge: “Dovresti dire ‘ho fatto una battuta stupida. Scusa Niki…’ o dovresti cancellare il tweet… Sai benissimo che non aspettano altro che sputare veleno contro di lei. In questi momenti si capisce davvero chi sono i veri amici… Tu sai benissimo che ha un grande cuore”.