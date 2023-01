Nina Zilli, lo spoiler di Fiorello sulla gravidanza: "Ma vaff***o, annunciarlo è una scelta personale"

Nina Zilli si è sfogata via social dopo che Rosario Fiorello e Biggio hanno annunciato la sua gravidanza – a quanto pare senza il suo consenso – a Viva Rai Due.

Nina Zilli contro Fiorello

Attraverso i social Nina Zilli si è scagliata contro Biggio e Rosario Fiorello che, a Viva Rai Due, hanno rivelato che lei fosse incinta del suo primo figlio insieme al compagno Danti. La cantante si è mostrata attraverso le sue stories proprio insieme al compagno e i due si trovavano difronte a un supermercato circondati dai paparazzi. “Abbiamo qualcosa da dire di molto importante, dopo aver fatto tutti gli accertamenti: a Biggio, ma vaffancul*”, ha detto la cantante, e ancora: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? (…) Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo.

Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

Fiorello e Biggio replicheranno alle parole della cantante? In tanti per il momento si sono schierati dalla sua parte. Un episodio simile aveva visto protagonista alcuni mesi fa anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la cui gravidanza era stata svelata da Chi prima del suo annuncio ufficiale.