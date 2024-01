Nino Frassica sarebbe indagato per diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere.

Nino Frassica sarebbe indagato in seguito alla scomparsa di Hiro, il suo gatto bianco. Assieme a lui risulterebbero iscritte nel registro anche la moglie e la figlia di quest’ultima. Il felino è scomparso da Spoleto, città in cui l’attore si trovava per alcune riprese televisive. All’attore e alla sua famiglia sarebbero contestate le seguenti ipotesi di reato: diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Lo riporta Il Corriere dell’Umbria.

Nino Frassica, il procuratore: “Non posso confermare”

In seguito alla presunta denuncia nei confronti di Frassica, il procuratore di Spoleto Vincenzo Ferrigno ha dichiarato: “Non posso confermare né smentire. Ci sono indagini in corso”.

Nino Frassica: l’appello social per la scomparsa di Hiro

Per ritrovare il gatto scomparso, Nino Frassic,a aveva lanciato un appello riguardante una ricompensa di 5000 euro per chi avesse ritrovato Hiro. Coinvolti anche i social, dove è scoppiata una polemica relativamente a due nuclei famigliari, accusati a vario titolo di essere coinvolti nella scomparsa del felino.

Le presunte indagini su Nino Frassica

In poche parole, da quello che è stato rivelato finora, Frassica e la sua famiglia sarebbero indagati in seguito alla denuncia di una coppia che l’attore avrebbe menzionato su Instagram relativamente alla scomparsa del suo gatto. Si ribadisce tuttavia che queste sono voci di corridoio ancora non confermate e lo scenario reale della situazione è ancora sconosciuto.