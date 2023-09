Il centrocampista francese Alexis Beka Beka, 22 anni, ha minacciato di suicidarsi gettandosi dal viadotto Magnan sull’autostrada A8, sopra Nizza.

Nizza, il calciatore Beka Beka minaccia il suicidio

Il calciatore ha fermato la sua auto sulla corsia di sorpasso e ha scavalcato il muretto, per poi mettersi sul bordo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, la gendarmeria e anche uno psicologo inviato dal club francese. Hanno tutti cercato, con cautela, di far ragionare il giovane e sventare il peggio. La causa del gesto estremo si pensa possa essere una rottura sentimentale. Il club ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa prevista per le 13.15 in merito alla partita contro il Brest. La strada è stata subito chiusa al traffico, finché i sanitari non sono riusciti a tirare giù dal ponte il ragazzo. Diversi utenti hanno condiviso foto e video dell’accaduto, mostrando Beka Beka sul bordo del viadotto ad oltre cento metri di altezza.

Si indaga sulle cause

Ad oggi non si conoscono i motivi esatti della decisione del giocatore, ma diverse fonti hanno ipotizzato che possa essere dovuto alla rottura con l’amante. Le cause, tuttavia, potrebbero essere legate anche ad un malessere generale e ad un’insoddisfazione professionale. Alexis Beka Beka si è unito all’OGC Nice dalla Lokomotiv Mosca nell’estate del 2022. È stato, tuttavia, poco sfruttato nella scorsa stagione e non ha giocato nemmeno una partita dall’inizio del campionato di questo’anno.