Noemi Baratto, la rottura da Matteo Fioravanti: “Mai basarsi sull’aspetto fisico”

Noemi Baratto ha confermato la fine della sua storia d'amore con Matteo Fioravanti.

A poche ore dal messaggio in cui Matteo Fioravanti ha confermato la fine della sua storia d’amore con Noemi Baratto, anche la ragazza ha deciso d’intervenire in merito alla questione.

Noemi Baratto: l’addio a Matteo Fioravanti

A poche settimane dal momento della loro “scelta lampo” a Uomini e Donne, Noemi Baratto e Matteo Fioravanti si sono detti addio.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social dove in tanti tra i fan dei due erano in attesa di spiegazioni sui motivi del loro addio. A quanto pare lontani dalle telecamere i due avrebbero scoperto delle incompatibilità caratteriali che li hanno spinti a dirsi addio.

“Purtroppo una persona inizia a vedere tutti i lati del carattere solo fuori dal programma senza telecamere e senza terzi che fanno da spettatori.

Per me la compatibilità, la comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta…”, ha dichiarato Noemi in base a quanto accaduto tra lei e Matteo.

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: la conferma

Poche ore fa era stato lo stesso ex tronista a confermare che tra lui e la bella napoletana la liaison fosse giunta al termine. “Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla.

Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi”, ha dichiarato Matteo Fioravanti, che aveva scelto Noemi appena dopo un paio di settimane trascorse all’interno del famoso dating show di Maria De Filippi.

Noemi Baratto: la rottura

A quanto pare i due si sarebbero lasciati pacificamente ma al momento un possibile ritorno di fiamma sarebbe da escludersi: già da diverse settimane i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e in tanti tra i loro fan avevano intuito che qualcosa non andasse per il meglio.

Nelle ultime ore Matteo e Noemi hanno confermato ciò che a molti era ormai apparso chiaro: la fine della loro storia è stata inevitabile. I due torneranno nel dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore? Sulla questione al momento tutto tace ma in tanti tra i loro fan sperano proprio di sì!