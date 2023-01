Noemi Bocchi aspetta un bambino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e, nelle ultime ore, è intervenuto sulla questione l’amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli.

Noemi Bocchi incinta: l’indiscrezione

In queste ore in rete è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, sarebbe incinta del suo primo figlio insieme al calciatore. I due hanno già dei figli nati da precedenti relazioni, ma alcuni mesi fa Alex Nuccetelli (amico dell’ex calciatore) non aveva negato che per i due fosse più probabile programmare l’arrivo di un figlio che delle eventuali nozze.

Lo stesso Nuccetelli in queste ore ha rotto il silenzio in merito al gossip sulla gravidanza di Noemi e ha dichiarato:

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre.

Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente“.

La notizia è stata dunque smentita dallo stesso amico dell’ex calciatore, che ha specificato anche i motivi per cui mesi fa aveva parlato di un’ipotetica gravidanza della Bocchi. Al momento sembra che Totti e Noemi si stiano godendo la loro nuova famiglia allargata e non è dato sapere se in futuro penseranno ad allargarla.