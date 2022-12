Francesco Totti e Noemi Bocchi "sono davvero felici": l'indiscrezione

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono “davvero felici“, parola del paparazzo che è stato trai primi a beccarli in atteggiamenti intimi.

Stiamo parlando di Max Scarfone, che ha ammesso di avere fotografie bellissime della neo coppia.

Max Scarfone, intervistato da Libero Quotidiano, ha parlato del suo lavoro da paparazzo, soffermandosi sulla neo coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’uomo, uno dei primi a beccare il Capitano con la nuova fiamma, ha ammesso di avere delle foto davvero belle di loro due insieme.

Ha dichiarato:

Scarfone ha spiegato come è riuscito a beccare Totti e Noemi insieme. Ha raccontato:

“A volte fare uno scoop è anche questione di fortuna. Le immagini della festa a Santa Severa al ristorante sono frutto di appostamenti e fiuto. Io seguivo Noemi e vidi che lei, uscita di casa in macchina, la mise in un garage; poco dopo dallo stesso posto uscì un Van con i vetri scuri dove c’erano dentro sia Francesco che la sua nuova fidanzata. Così lo seguii e arrivai al ristorante di Santa Severa. Poi ci fu il secondo scatto al ristorante ‘Assunta Madre’. Ero fuori dalla Rai ad aspettare, assieme ad altri trenta fotografi (e non sto esagerando) l’uscita di Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, dalla trasmissione ‘Ballando conle Stelle’. Appena uscita tutti iniziarono a seguirla in moto per vedere dove andava ma, a un certo punto, mi arrivò la soffiata che Francesco e Noemi erano al ristorante, e così deviai facendo il secondo servizio importante su di loro”.