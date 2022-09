Noemi Bocchi: il look costosissimo e l’auto nuova

Noemi Bocchi ha attirato l'attenzione generale con un look dal costo a dir poco esagerato e una nuova auto, regalo forse di Totti.

Noemi Bocchi è stata avvistata di nuovo dai paparazzi e questa volta ad attirare l’attenzione generale sono stati il suo look costosissimo e la nuova auto (che, secondo alcune ipotesi circolate in rete, le avrebbe regalato Francesco Totti).

Noemi Bocchi: il look e l’auto

Nell’intervista scandalo di Francesco Totti al Corriere della Sera lo stesso ex calciatore ha confermato che Noemi Bocchi sia la sua nuova compagna e, ovviamente, i paparazzi non hanno smesso di cercare nuove informazioni sulla sua nuova fiamma che, finora, si è chiusa nel più totale silenzio. Nelle ultime foto rubate dai paparazzi la fidanzata di Francesco Totti è ritratta con un look a dir poco costoso: sembra infatti che il suo look costi all’incirca 4mila euro.

Nelle foto la Bocchi indossa stivali Chanel fal valore di 2500 euro, una cintura di Hermes da 550 euro e infine una pochette Luis Vuitton, che sarebbe acquistabile per 800 euro.

Ad attirare l’attenzione dei paparazzi è stata poi la macchina su cui la donna si trovava a bordo, ossia una Volkswagen modello ID.5 (ultimo uscito della gamma) che qualche mese fa lo stesso Totti aveva pubblicizzato via social.

Secondo indiscrezioni potrebbe esser stato proprio l’ex campione a regalare l’auto a Noemi, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.