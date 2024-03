Noemi Bocchi in lutto: "Sono morta anche io insieme a te"

Noemi Bocchi in lutto: la compagna di Francesco Totti ha salutato per sempre una persona a lei cara.

Terribile lutto per Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti, via social, ha pubblicato un messaggio che ha subito allarmato i fan. Sta vivendo un dolore lacerante, che la cambierà per sempre.

Noemi Bocchi in lutto: il messaggio preoccupa i fan

Noemi Bocchi sta vivendo giornate molto difficili a causa di un terribile lutto. La compagna di Francesco Totti, tramite il suo profilo Instagram, ha dedicato un pensiero alla persona che ha dovuto salutare per sempre. Il dolore la sta lacerando ed è consapevole che la sua vita non sarà più uguale.

Noemi Bocchi in lutto: l’addio all’amica

La Bocchi ha scritto: “Sono morta anche io insieme a te“. Un messaggio carico di dolore, accompagnato da un cuoricino nero, che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Noemi non ha spiegato chi è la persona che ha dovuto salutare per sempre, ma secondo Leggo si tratta di una sua cara amica.

Noemi Bocchi: Totti al suo fianco in questo momento difficile

In questo momento così difficile, segnato da un lutto importante, Noemi Bocchi può contare sul compagno Francesco Totti. Il Capitano farà di tutto per aiutarla a superare il dolore e non la lascerà sola.