Noemi Bocchi, la nuova compagna ufficiale di Totti, è finita in tribunale; coinvolta in un processo, è la "parte lesa".

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è finita in Tribunale a Roma. Sembrerebbe coinvolta in un processo a porte chiuse, come “parte lesa”. La causa, invece, di Totti e di Ilary Blasi ha l’udienza fissata per venerdì 14.

Un fatto, quindi, che non ha niente a che fare con la vicenda della ex coppia.

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti, è finita in tribunale: la separazione di Totti e Ilary Blasi

Il caso di Noemi Bocchi sembra non essere coinvolto alla causa di Ilary Blasi e di Francesco Totti. I due, infatti, dovranno presentarsi in Tribunale dopo la presentazione di un ricorso d’urgenza da parte di Ilary; il motivo sarebbe stato il gesto dell’ex capitano della Roma che, secondo la Blasi, le avrebbe portato via scarpe e borse per vendicarsi di quello che è stato definito il “furto” dei Rolex.

Alessandro Simeone, avvocato difensore di Ilary Blasi, ha fatto domanda di reintegrazione e manutenzione del possesso, relativo a quanto è sparito dall’armadio della sua cliente. La prima udienza sarà fissata per il prossimo venerdì.

Intanto, da parte di Totti, non è stato ancora presentato un analogo ricorso che – a quanto pare – sarà simile nella richiesta di restituzione della sua preziosa collezione di Rolex. Secondo le dichiarazioni di Totti, i responsabili sarebbero la moglie e il suocero.

L’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli

Gli altri due ricorsi che coinvolgeranno gli avvocati di Totti e Ilary Blasi saranno collegati alla separazione giudiziale: l’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli della coppia.

Intanto, la convivenza forzata sembra essere giunta quasi agli sgoccioli, presso la villa del Torrino; Totti vuole trasferirsi dall’altra parte della città, in zona Vigna Clara, dove vive attualmente la compagna Noemi Bocchi.