Noemi Bocchi, lo sfogo dell'ex marito: "Era appena morta mia madre quando mi chiese di lasciare casa"

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, è tornato ad accusare la compagna di Totti in diretta tv.

L’ex marito di Noemi Bocchi, Mauro Caucci, si è collegato in diretta tv con il salotto di Non è l’Arena ed è tornato a gettare pesanti ombre contro la sua ex moglie.

Noemi Bocchi: le accuse dell’ex marito

Mauro Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi che in più d’un caso l’ha accusata di essere una arrivista, è tornato a gettare pesanti ombre sulla sua storia con la flower designer che, a suo dire, lo avrebbe cacciato via di casa proprio mentre lui stava affrontando il doloroso lutto per la scomparsa di sua madre.

“La nostra storia si “spacca” il 2 ottobre del 2017, quando mia madre viene a mancare.

Io lì ho perso il faro della mia vita”, ha dichiarato Caucci a Non è l’arena, e ancora: “Un mese e qualche giorno dopo mia moglie, rientrando a casa, mi chiede di parlare. Mi dice che le cose non stanno andando bene e che è necessaria una pausa di riflessione. Mi chiede di allentare il rapporto, di passare più tempo fuori casa per lavoro”.

L’imprenditore non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione e in tanti si chiedono se la sua ex si deciderà a replicare alle sue parole.

Caucci, che avrebbe in atto una causa con Noemi per presunte violenze domestiche, ha più volte affermato che la sua ex moglie sarebbe una donna arrivista e interessata unicamente a raggiungere i propri scopi personali.

“È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora lo dimostra ampiamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti piuttosto calde rispetto al suo interesse”, ha detto sulla nuova compagna dell’ex Capitano della Roma.