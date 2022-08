Noemi Bocchi non è incinta: il ventre piatto smentisce la gravidanza

Noemi Bocchi non è incinta: il ventre piatto e un altro dettaglio smentiscono la gravidanza della nuova fiamma di Totti.

Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti, non è incinta. La donna è stata paparazzata in bikini e il suo ventre piatto smentisce la gravidanza. Non solo, c’è un altro dettaglio utile che bolla come “bufala” la news sull’arrivo di un nuovo “pupone“.

Noemi Bocchi non è incinta

Nessuna gravidanza in corso per Noemi Bocchi, la donna che il gossip indica come nuova fiamma di Francesco Totti. Il settimanale Chi l’ha fotografata al mare, a San Felice Circeo, in provicia di Latina. In bikini, mostra un corpo mozzafiato e un ventre piatto. Noemi non è incinta e la rivista di Alfonso Signorini bolla la news sul suo stato interessante come “bufala“.

Smentita la gravidanza di Noemi Bocchi

Il settimanale Chi scrive:

“È bastato, come risulta a Chi, che la Bocchi entrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala“.

La Bocchi, quindi, non è incinta. A smentire la gravidanza sia il ventre piatto che la visita in clinica alla presunta amica ricoverata. Insomma, questa volta il gossip ha preso una bella cantonata.

Noemi Bocchi e Totti aspettano di uscire allo scoperto

Stando a quanto sostengono i beninformati, Noemi e Francesco Totti stanno aspettando il momento opportuno per uscire allo scoperto. La Bocchi, in vista di poter finalmente dire “Sì, sono io la compagna di Francesco“, sta vivendo un’estate all’insegna della discrezione.

Il Pupone, dal canto suo, sarebbe infastidito dal clamore suscitato dall’annuncio della separazione da Ilary Blasi e dalla conseguente attenzione mediatica sulla nuova fiamma.