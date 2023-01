Noicattaro-Castellana, gol fantasma assegnato alla squadra ospite: polemiche e video virale

Durante la partita Noicattaro-Castellana, l’arbitro ha assegnato un gol fantasma alla Castellana e non ha revocato la sua decisione nonostante le critiche che gli sono state mosse.

L’episodio è stato filmato ed è diventato virare sui social.

Noicattaro-Castellana, gol fantasma assegnato alla squadra ospite: video virale

Calciano la palla in rete ma finisce fuori: l’arbitro assegna il gol. La vicenda si è verificata in Puglia durante la partita Noicattaro-Castellana di Prima Categoria, disputata nella giornata di domenica 8 gennaio. L’episodio è stato filmato e condiviso sul web, diventando rapidamente virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASD NOICATTARO (@asd_noicattaro)

Le immagini diffuse mostrano un calciatore della squadra ospite tirare al lato della porta. Nonostante il calcio a vuoto, l’arbitro assegna il gol e non rettifica la decisione presa nonostante la pioggia di proteste che lo ha travolto.

Il match si è concluso con un punteggio di 0-1: il gol fantasma, quindi, si è rivelato addirittura decisivo, mandando su tutte le furie la squadra di casa che chiesto formalmente la ripetizione della gara.

In caso contrario, hanno minacciato di abbandonare il campionato.

La richiesta del Noicattaro e le polemiche sui social

Sull’assurda questione, è intervenuto il direttore generale del Noicattaro, Ciccio Langiulli. “Chiederemo di rigiocare la partita: abbiamo già preallertato tutti facendo una riserva scritta all’arbitro. L’errore tecnico è evidente e siamo pronti a batterci in ogni sede per tutelare i nostri diritti. Se non avremo giustizia, lo dico già da ora, siamo pronti a ritirare la squadra del campionato: i nostri sforzi devono essere tutelati”.

A suscitare indignazione è stato anche il comportamento del Castellana che non solo ha esultato dopo l’assegnazione del gol mai segnato ma anche per aver negato la svista dell’arbitro. Solo in un secondo momento e dopo essere stata travolta dalle critiche, la società ha deciso di scusarsi per quanto successo.

“l Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti-sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro. Indubbiamente la decisione dell’arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi e dirigenti in quel momento non hanno ammesso l’errore.

Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi!”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della squadra.