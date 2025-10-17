A Pedara, in provincia di Catania, la scoperta del corpo mummificato di un uomo di 86 anni ha riacceso l’attenzione su un fenomeno spesso invisibile: l’isolamento degli anziani. Dell’uomo non si avevano notizie da oltre tre anni, e la sua morte è rimasta ignorata, nascosta dietro le porte chiuse di un appartamento in una palazzina di tre piani.

Nessun familiare o vicino si era accorto dell’assenza dell’anziano, e solo l’intervento dell’amministratore del condominio ha portato alla tragica scoperta.

Solitudine e isolamento: la scoperta drammatica a Pedara

A Pedara, in provincia di Catania, un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, un appartamento situato in una palazzina di tre piani. Il corpo, ormai in avanzato stato di mummificazione, evidenzia come la morte risalga a diversi anni fa.

Dell’anziano non si avevano più notizie da almeno tre anni, periodo durante il quale è rimasto totalmente isolato, senza che nessuno intervenisse o si accorgesse della sua assenza. La scoperta ha suscitato sgomento tra i vicini e nella comunità locale, sottolineando il dramma della solitudine estrema che può colpire gli anziani.

Non lo sentivano da tre anni, trovato anziano mummificato in casa

L’allarme è scattato grazie all’amministratore del condominio, preoccupato dall’impossibilità di contattare l’anziano per questioni amministrative. Dopo vari tentativi senza esito, l’uomo ha contattato il fratello della vittima, che però non aveva rapporti con lui da tempo a causa di contrasti familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, che hanno forzato l’ingresso e rinvenuto il corpo. I primi accertamenti non avrebbero rilevato segni di violenza, e le autorità continuano a indagare per chiarire con precisione le cause del decesso.