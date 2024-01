Una storia dal tragico epilogo si è consumata nei suggestivi boschi della provincia di Cuneo, con la scoperta del corpo senza vita del giovane tedesco Paul Kilguss, 29 anni.

Tutto ha avuto inizio giovedì

La tragedia ha avuto inizio giovedì scorso, quando la sua fidanzata, preoccupata per la sua assenza, ha lanciato l’allarme per la sua scomparsa. I dettagli che emergono raccontano di un incidente fatale avvenuto in un’area impervia e difficile da raggiungere nei boschi dei Barchi, una frazione situata tra Garessio e Ormea. Il giovane Kilguss è stato ritrovato accanto a un vecchio fuoristrada ribaltato, il quale si era immobilizzato in una zona scoscesa, complicando notevolmente i tentativi di raggiungerlo.

Chi era Paul Kilguss

Paul Kilguss, originario di Monaco di Baviera, svolgeva la professione di illustratore di libri per bambini ed era a Barchi insieme ad un gruppo di connazionali. Questo gruppo aveva acquistato e stava restaurando alcune case nella frazione.

Le rime ricostruzioni dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo una strada impervia che collegava la sua dimora al centro abitato dei Barchi quando, per cause ancora ignote, si è verificato il tragico ribaltamento del fuoristrada. Non è stato possibile determinare con esattezza l’orario dell’incidente mortale. Il Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvato dai tecnici della stazione di Garessio, è riuscito a individuare la posizione precisa del veicolo, nonostante le difficoltà del terreno accidentato. Il fuoristrada, a disposizione di più persone della zona, era rovesciato in un’area di difficile accesso. Dopo un’intervento congiunto dei vigili del fuoco di Garessio e dei carabinieri locali, la salma di Paul Kilguss è stata recuperata e trasportata a valle dal Soccorso Alpino. Gli accertamenti sulle circostanze dell’incidente sono ora in corso sotto l’egida dei Carabinieri di Ormea.