Una tragedia ha caratterizzato le campagne di Latina poco prima dell’Epifania. Il giovane Eliseo Leucci (21 anni) ha perso la vita in un incidente stradale lo scorso 5 gennaio sull’Appia, all’altezza di Borgo Faiti. Il ragazzo era alla guida della sua utilitaria, una Fiat Punto Nera, quando si è improvvisamente schiantato contro un pino.

Morte Eliseo Lucci: inutile l’intervento del 118

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, tutti i tentativi di salvare Eliseo Leucci si sono rivelati vani. Il 21enne era residente presso il capoluogo pontino. Stava andando al lavoro presso una vicina azienda agricola. Giunti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Latina per comprendere perché Eliseo ha perso il controllo dell’auto.

Eliseo Lucci: sconosciute le cause dell’incidente

Sono ancora ignote le cause dell’incidente. Secondo quanto ricostruito finora, Eliseo ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. La su Fiat Punto è andata a sbattere proprio su uno dei pini ai lati della carreggiata. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo.

Eliseo Leucci: l’ultimo saluto sui social

Non sono tardati gli ultimi messaggi di addio da parte di amici e conoscenti di Eliseo. Uno di loro, condividendo la foto del ragazzo su Facebook, ha scritto: “Buon viaggio amico mio“. Un altro utente, ricordando il 21enne, invece: “Ciao Eliseo, ti ricorderò sempre come un ragazzo allegro, sorridente ed educato. Quando venivi a casa la prima cosa che facevi era di cercarmi per salutarmi. Ci mancherai”.