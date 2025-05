Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel cortile della casa dello zio, in via Panaro ad Agliana (Pistoia).

Un grave episodio di aggressione ha coinvolto una bambina di soli 2 anni e sua nonna nel cortile della casa dello zio ad Agliana, in provincia di Pistoia. Entrambe sono state aggredite da un pitbull, riportando ferite serie che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Questo drammatico evento riporta, ancora una volta, all’attenzione l’importanza della sicurezza e della vigilanza nei confronti degli animali domestici, soprattutto quando ci sono bambini coinvolti.

Nonna e nipotina di 2 anni aggredite da un pitbull: soccorsi d’urgenza in codice rosso

Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia municipale e dei carabinieri, mentre la vicenda, ancora da chiarire, viene ricostruita. Stando a una prima ricostruzione, il pitbull apparterrebbe alla fidanzata dello zio della bimba. La donna avrebbe avuto con sé tre cani, ma solo un cane avrebbe aggredito la piccola. L’animale, una volta bloccato, è stato posto sotto sequestro.

Le dinamiche dell’accaduto e le cause dell’attacco sarebbero attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Nonna e nipotina di 2 anni aggredite da un pitbull: le loro condizioni

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale che hanno avviato le indagini. La bambina è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di gravi ferite a una gamba e all’addome, con condizioni critiche.

La nonna, che avrebbe cercato di proteggere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo ed è stata trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale San Jacopo di Pistoia; le sue ferite, per fortuna, non sarebbero particolarmente gravi. Nello stesso nosocomio è stata anche assistita la madre della bimba, colpita da un malore dopo l’accaduto.