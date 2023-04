Novara, incendio in zona chimica: brucia un'azienda di vernici

Un incendio è scoppiato in un'azienda chimica di Novara: l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Le fiamme hanno iniziato a propagarsi nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 19 Aprile, nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, comune alle porte di Novara. L’incendio si è propagato in un’azienda di vernici, la colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Novara, a fuoco un’azienda di vernici: intervengono i pompieri

Una colonna altissima di fumo nero, visibile fino ai comuni più vicini del milanese, si è alzata questa mattina dalla Kemi srl, un’azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi, situata nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, al confine con Novara. L’incendio si è propagato per cause ancora da accertare, ma è di dimensioni enormi. Sul posto sono immediatamente giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e alcune pattuglie dei carabinieri. Al momento non arrivano segnalazioni di morti o feriti.

L’avviso del sindaco di Novara

Nell’immediatezza dell’incendio, il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha pubblicato sui social un invito per i suoi cittadini. Il consiglio del primo cittadino della città piemontese è quello di mantere le finestre chiuse sia nelle case sia nelle scuole.