Attimi di paura in Nuova Caledonia per una scossa di terremoto di magnitudo 7.7: ipocentro a 37km di profondità

Gli esperti dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno registrato una fortissima scossa di terremoto in Nuova Caledonia. Secondo i dati raccolti dai sismologi, l’ipocentro del sisma può essere stimato a 37 chilometri di profondità.

Erano le 13:57 ora locale di venerdì 19 Maggio (le 4:57 in Italia) quando al largo della Nuova Caledonia, nell’Oceano Pacifico sudoccidentale vicino all’Australia, una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha fatto scattare tutti gli allarmi. Il servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (Ingv) spiegano che il sisma ha avuto ipocentro a 37 km di profondità ed epicentro in mare non molto lontano dall’isola Grande Terre.

Nuova Caledonia, il terremoto fa scattare l’allarme tsunami

Per il momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. Il terremoto, però, ha attivato anche tutti gli allarmi tsunami. Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) stima che uno tsunami sia in questo momento: “Possibile sulle coste entro un raggio di 1.000 km attorno all’epicentro del terremoto.”