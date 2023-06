Nuova Zelanda, rugbista ha un attacco epilettico e i compagni cantano per ria...

Rugbista in Nuova Zelanda ha un attacco epilettico e smette di respirare: i compagni si sono stretti a lui intonando canti antichi per rianimarlo.

Dramma in campo durante una partita di rugby giocatasi allo Shadbolt Park di Auckland, in Nuova Zelanda. Un giocatore ha accusato un grave attacco epilettico e ha messo di respirare, facendo calare la disperazione sul terreno di gioco e sugli spalti. Fondamentale è stato l’intervento di alcuni spettatori, che prontamente si sono precipitati in campo e hanno praticato il massaggio cardiaco al giocatore esanime, raggiunti poco dopo dal personale paramedico.

Ma la scena più commovente e surreale è avvenuta quando i giocatori di entrambe le squadre si sono disposti in cerchio intorno allo sfortunato rugbista, e hanno iniziato a intonare un canto antico per spingerlo a restare attaccato alla vita.

Le testimonianze dei presenti

«Ho dovuto trattenere le lacrime. […] Sembrava che ci fossero circa 50-60 giocatori intorno a quello che era a terra, si sono messi in cerchio. Poi hanno iniziato a cantare».

Questa la testimonianza di un genitore di uno dei rugbisti, presente sugli spalti. Ha spiegato alla stampa che i giocatori hanno cantato un inno tradizionale delle Fiji, chiamato Noqu Masu, che viene spesso intonato in chiesa e durante gli eventi sportivi.

La vittima è stata poi è trasportata all’ospedale di Auckland per ricevere le cure del caso, ed ora si è svegliata e sta bene.