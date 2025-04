Il caso di Chiara Poggi riaperto

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna a far parlare di sé. Andrea Sempio, già indagato e archiviato nel 2017 e nel 2020, è nuovamente al centro dell’attenzione. La sua difesa, rappresentata dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, ha presentato un’istanza alla Procura di Pavia, invocando l’articolo 335 del codice di procedura penale. Questo articolo consente agli indagati di ricevere informazioni sulle iscrizioni nel registro degli indagati, un passo fondamentale per chiarire la posizione del 37enne.

Richiesta di chiarimenti sulla posizione di Sempio

La richiesta della difesa si concentra sulla data di iscrizione del fascicolo per omicidio a carico di Sempio. I legali vogliono accertarsi che non ci siano ulteriori sviluppi o iscrizioni in altri fascicoli, in particolare riguardo a un amico del fratello di Chiara, la cui posizione era stata oggetto di indiscrezioni stampa. Tuttavia, tali voci sono state smentite da fonti vicine alle indagini, lasciando aperti interrogativi sulla trasparenza del processo.

Le indagini e l’udienza imminente

Le indagini sono state riaperte dopo un passaggio in Cassazione da parte dei pubblici ministeri, che hanno affrontato due bocciature precedenti del gip. La Procura, tuttavia, non è obbligata a rispondere a tutte le istanze, specialmente se ci sono esigenze di segretezza. Nel frattempo, è fissata per dopodomani un’udienza davanti alla gip Daniela Garlaschelli, dove si discuterà del conferimento dell’incarico a Emiliano Giardina per un maxi incidente probatorio. Questo include analisi genetiche sul DNA di Sempio e altri elementi cruciali per il caso.

Il caso di Alberto Stasi

In un contesto parallelo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano si prepara a esaminare la richiesta di semilibertà presentata da Alberto Stasi, condannato a 15 anni per l’omicidio della fidanzata. Stasi è in carcere da dieci anni e la sua situazione legale continua a suscitare interesse e dibattito. La coincidenza delle udienze sottolinea la complessità e l’intreccio di casi di omicidio che hanno segnato la cronaca italiana negli ultimi anni.