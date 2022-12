Arrivano nuove minacce di Mosca all’Ue sulle sanzioni boomerang e la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ne è convinta e lo spiega tramite una dichiarazione ripresa dai media della Federazione e rilanciata da quelli occidentali.

Il sunto è che quel nuovo pacchetto andrà a ricadere direttamente sulla stessa Unione europea in termini di conseguenze.

Mosca minaccia l’Ue sulle sanzioni boomerang

Il tema delle sanzioni imposte dall’Unione Europea in una nuova formula deliberata da Bruxelles alla Russia resta centrale ed oggetto di aspri contrattacchi da parte del dicastero retto da Sergej Lavrov. DI quella sorta di “effetto boomerang” ne è convinta Mosca, stando a quanto affermato dalla portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova.

Il sunto della faccenda è quello per il quale già in passato le misure adottate per condannare la guerra della Russia di Vladimir Putin all’Ucraina hanno sortito forse problemi maggiori in chi le aveva emesse che in chi ne era stato destinatario.

Il pacchetto “avrà lo stesso effetto dei precedenti”

Ha detto la politica: “L’attuale pacchetto avrà lo stesso esatto effetto di quelli precedenti, l’aggravarsi dei problemi socioeconomici nella stessa Ue”.

Da quanto si apprende Zakharova lo ha sostenuto in un commento pubblicato sul sito web del ministero citato da Interfax.