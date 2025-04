Nuove rivelazioni sul caso di Chiara Poggi: indagini in corso

Il contesto del delitto di Chiara Poggi

Il caso di Chiara Poggi, giovane assassinata nel 2007 a Garlasco, continua a far discutere. La complessità dell’indagine ha portato a numerosi colpi di scena e a un dibattito acceso tra avvocati e investigatori. Recentemente, il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero cambiare le sorti del caso, suggerendo che potrebbero esserci stati più complici coinvolti nell’omicidio.

Le dichiarazioni degli avvocati

Durante un’intervista a “Mattino Cinque News”, De Rensis ha risposto alle affermazioni dell’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, il quale aveva ipotizzato la presenza di un killer nell’omicidio di Chiara. De Rensis ha affermato: “Sono d’accordo con lui sul fatto che ci fossero anche almeno altre due persone. Più di una, sicuramente.” Questa affermazione ha riacceso l’interesse su un caso che sembrava essersi arenato, portando alla luce la possibilità di un’indagine più approfondita.

Nuove indagini e testimoni chiave

Il legale ha inoltre sottolineato che le attuali indagini sono condotte da tre pubblici ministeri e due periti di altissimo valore, promettendo un approccio più meticoloso rispetto a quello della procura di Vigevano, che era stata criticata per le sue lacune. De Rensis ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti, affermando che ci sono nuovi elementi e tecniche investigative che potrebbero portare a scoperte significative. La figura del super testimone, la cui testimonianza è stata messa in discussione, potrebbe rivelarsi cruciale per il proseguimento delle indagini.

Le implicazioni delle nuove scoperte

Se le affermazioni del legale di Stasi si rivelassero fondate, il caso di Chiara Poggi potrebbe subire una svolta decisiva. La possibilità che ci siano stati più complici coinvolti nell’omicidio apre a scenari inediti e complessi, che necessitano di un’attenta analisi da parte degli inquirenti. La questione della credibilità del super testimone rimane centrale: sebbene la sua testimonianza sia stata considerata inattendibile, De Rensis ha sottolineato che contiene dettagli significativi che meritano di essere esaminati.