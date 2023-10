Nuovo caso di doping nel mondo del calcio: dopo Paul Pogba, anche Alejandro ‘Papu’ Gomez è stato sanzionato dalle autorità antidoping che lo hanno squalificato per due anni.

Risultato positivo ad una sostanza vietata

Il Papu, trasferitosi da poco al Monza, è risultato positivo ad una sostanza vietata dopo un test effettuato nel novembre 2022, nel periodo in cui giocava in Spagna, nel Siviglia.

Sia al calciatore che al club spagnolo sapevano della positività da qualche mese, quando l’UEFA li ha informati.

A riportare la notizia in anteprima è stato il portale ‘Relevo‘, secondo cui Gomez avrebbe provato a giustificare il tutto dichiarando che avrebbe assunto uno sciroppo da uno dei suoi figli, senza previo consulto con i medici della società.

Il Papu farà appello?

Resta da capire se Il Papu Gomez adesso replicherà alla sentenza e farà appello per ottenere una riduzione della sanzione che, vista anche l’età dell’argentino, 35 anni, corrisponderebbe ad una conclusione anticipata della carriera.

Nonostante sia ufficiale da poche ore, sia il Papu che il Siviglia già sapevano della decisione della UEFA e, anche per questo, l’ex calciatore dell’Atalanta avrebbe preferito aspettare fino a gennaio per trovare nuove squadre, in attesa proprio del responso ufficiale, ma alla fine ha deciso di trasferirsi al Monza.

