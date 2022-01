Nuovo dpcm, verso green pass obbligatorio dal tabaccaio: come avverranno i controlli

Draghi dovrebbe firmare a breve il nuovo dpcm con l'elenco delle attività dove si può accedere senza green pass: tra queste non ci sarebbe il tabaccaio.

É atteso a breve il nuovo dpcm che individua le attività e i negozi per accedere ai quali non sarà necessario possedere il green pass base a partire dalla prossima settimana: tra questi, stando alla bozza, non dovrebbe figurare il tabaccaio, dove si presume serva il certificato verde ottenibile con tampone.

Nuovo dpcm: ipotesi green pass dal tabaccaio

Tra i luoghi dove, dal primo febbraio, si potrà entrare anche senza green pass figurano infatti i negozi di alimentari, quelli che vendono prodotti per animali, le farmacie e i negozi di prodotti igienico-sanitari, gli ottici e le attività di commercio al dettaglio di carburante e combustibile. Un elenco in cui non compaiono i tabaccai, presenti invece nella lista dei negozi che potevano rimanere aperti in zona rossa durante la seconda ondata di contagi, dove si ipotizza che, come per uffici pubblici, banche, poste e attività commerciali non essenziali, serva la certificazione base.

Nuovo dpcm, ipotesi green pass dal tabaccaio: i controlli

La conferma arriverà solo dopo la firma del decreto da parte del Premier Draghi, che dovrebbe arrivare in giornata. Il provvedimento chiarirà anche se chi entra in un supermercato senza green pass potrà acquistare solo alimentari o prodotti igienico sanitari, ma non beni non essenziali, e come si intendono effettuare i controlli. Nella bozza sarebbe indicato che, nei negozi dove è possibile entrare senza certificato, verranno fatti dei controlli a campione per garantire il rispetto delle regole e assicurarsi che chi non ha il Green Pass acquisti solo prodotti essenziali.