Nuovo sfogo di Ginevra Lamborghini: “Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare Twitter”

Nuovo sfogo di Ginevra Lamborghini, dopo una frase a favore di Pamela Prati "mia sorella e mia mamma sono state costrette a cancellare Twitter”

Il nuovo sfogo di Ginevra Lamborghini sembra serio: “Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare Twitter”. Cosa accade? Che dopo il duro provvedimento preso dal Gf Vip arrivano ancora critiche ed offese anche alla famiglia della ex concorrente squalificata dal reality televisivo.

Il dato è che certe frasi sono costate a Ginevra la squalifica immediata e quel duro provvedimento non sembra aver placato gli utenti social che continuano ad attaccare e minacciare l’ex gieffina.

Il nuovo sfogo di Ginevra Lamborghini

E non basta: pare che si sia stato anche chi ha dato addosso in maniera becera alla madre ed alla sorella della ragazza. La stessa Ginevra Lamborghini ha rivelato che sua madre e la sorella Flaminia sono state “costrette a cancellare Twitter dopo la valanga di insulti ricevuti solamente per aver detto di fare il tifo per Pamela Prati”: Ha scritto Ginevra: “Non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto ieri sera sui social soprattutto su Twitter.

Ieri sera mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti diretti a mia mamma che è stata attaccata e infamata per aver semplicemente espresso la sua preferenza in merito a chi salvare al televoto”.

“Salvate Pamela”, e si scatena l’inferno

Poi la spiegazione: “La frase che ha scatenato le offese è stata ‘salvate Pamela’. Mia mamma è una telespettatrice come tanti ed espone il suo diritto di esprimersi sempre nel rispetto di tutti.

Quello che voglio dire a certe persone che mi accusano continuamente di certe cose, è che comportandosi così non sono migliori di me. Il loro comportamento è riprovevole e va contro il baluardo di cui loro si fanno paladini della giustizia”.