Il marito l’ha obbligata a fare sesso mentre era incinta e lei ha perso la creatura che aveva in grembo.

L’uomo è stato denunciato e oltre alla condanna dovrà risarcire la moglie di un’ingente somma di denaro, che però non le ridarà il bambino che ha perso.

Obbliga la moglie a fare sesso: lei incinta perde il bambino

L’uomo arrestato ed indagato per aver violentato la moglie è un 55enne straniero che risiede nella provincia di Perugia, dove sono avvenuti i continui abusi. L’indagato non era noto alle forze dell’ordine nonostante i precedenti perché la donna non lo aveva mai denunciato a causa del terrore che esercitava il marito su di lei.

La coppia aveva già cinque figli e se la donna ha deciso di parlare con le autorità è stato per tutelarli. Il 55enne ora dovrà scontare una pena di 7 anni e dovrà risarcire la moglie di 25mila euro. La donna e i figli sono al sicuro in centro antiviolenza.

Dai precedenti alla violenza sessuale durante la gravidanza

La donna ha raccontato alle forze dell’ordine tutto ciò che accadeva tra lei e il marito.

Spesso tornava a casa ubriaco e interagiva con la moglie solo per avere rapporti sessuali e per chiederle soldi che poi avrebbe giocato alle slot machine. In più occasioni, il 55enne l’ha picchiata e anche minacciata di morte. Una volta addirittura la prese per i capelli e la fece cadere per terra in modo violento. La donna ha sempre detto che si era trattato, in quel caso, di una caduta accidentale.

Durante l’ultimo episodio di violenza sessuale da parte del marito la donna era incinta e ha perso il figlio.