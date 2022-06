Oggi la riunione ufficiale dell'esecutivo per decidere in merito all'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto, verso la proroga al 30 settembre

Obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto, verso la proroga al 30 settembre, con l’orientamento del governo che dovrebbe trovare conferma nel Consiglio dei Ministri di oggi. L’obbligo dovrebbe restare vigente anche in ospedali e Rsa e sempre fino a fine settembre.

Il Cdm in programma per oggi, 15 giugno, dovrà sciogliere ogni dubbio e al tempo stesso sancirà invece lo stop all’obbligo di indossare le mascherine in altri ambiti.

Obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto

Quali? Innanzitutto agli esami di maturità e terza media dove sarebbero solo raccomandate. Ma come verrebbe normata la decisione? Con l’articolo 11 alla bozza di decreto del ministero delle Infrastrutture, atteso in consiglio dei ministri.

E questo orientamento ipotizzato per i mezzi di trasporto, aerei, treni, autobus, metropolitane ed altro, era stato già confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

La linea del sottosegretario Costa

L’idea del vice ministro è da sempre quella di conformarsi alla prudenza verso cui spinge anche l’Europa ma con una “prova di fiducia”, non con un legiferato attivo. L’obbligo per l’utilizzo delle mascherine scade proprio oggi, 15 giugno e, eccetto la proroga per trasporti e ospedali, da domani 16 giugno è atteso l’addio alle mascherine in teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al chiuso.