Padella fornetto: come si utilizzano e dove acquistarle

La padella fornetto è uno degli strumenti maggiormente utilizzati nella cucina italiana. Scopriamo come funziona e dove acquistare il modello migliore.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, gli utilizzi di una Padella Fornetto, quali sono le caratteristiche di base, ma anche come sfruttare le sue numerose potenzialità. Scopriamo, infine, dove acquistare il modello migliore di padella fornetto.

Padella fornetto

Uno dei vantaggi di vivere in un’epoca moderna come la nostra è quello di poter fare affidamento su vantaggi nuovi e vantaggi vecchi, ma rivisitati. Uno degli esempi migliori che vi possiamo fornire e che, soprattutto negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda il Bel Paese, ha conquistato le donne, che siano casalinghe o meno, è la Padella Fornetto, vantaggiosa sotto diversi punti di vista.

Nei paragrafi che seguono, avremo modo di approfondire e analizzare meglio i vantaggi della pentola fornetto, ma giusto per un assaggio, cosa possiamo aggiungere nella nostra premessa? Prima di tutto, la cottura rapida e salutare di una padella fornetto, in secondo luogo, il tornaconto economico.

Uno degli aspetti più sorprendenti di una pentola fornetto, infatti, è la capacità che questo strumento ha di replicare la cottura in forno, tra le altre modalità di cottura, sfruttando la fiamma del gas. Il vantaggio? Beh, facile da intuire. Il forno è uno degli strumenti maggiormente utilizzati in cucina, ma allo stesso tempo, anche molto costoso. L’alternativa che rappresenta la pentola fornetto, dunque, non è da sottovalutare!

Padella fornetto: utilizzi

Le potenzialità di una padella fornetto sono numerose. Uno degli utilizzi maggiori, senza ombra di dubbio, è quello di poter sfruttare il prodotto come una valida alternativa alla cottura al forno. Come ormai noi tutti certamente sapremo, la cottura al forno è una delle modalità di cottura migliori e salutari e non è, infatti, un caso che proprio i forno sia uno degli elettrodomestici maggiormente sfruttati in cucina.

Sfortunatamente, il suo utilizzo frequente tende anche a far lievitare il costo della bolletta elettrica ed ecco, dunque, in nostro soccorso la padella fornetto, in grado di replicare la cottura al forno, al punto da risultare, per certi aspetti, persino migliore, liberandoci dalle spese eccessive in bolletta.

Le modalità di cottura di una padella fornetto sono, tuttavia, numerose. Al pari di una cottura al forno, la padella fornetto è in grado di replicare la frittura, la rostiera, la modalità di cottura lenta, essenziale per la preparazione di numerose versioni di sugo, la bistecchiera e via dicendo.

La padella fornetto consente un notevole risparmio economico, ma soprattutto un alleato fidato di quanti sono costantemente alle prese con i fornelli perché, da questo momento, si può dire addio all’utilizzo di strumenti e pentole sempre diversi e contare su un’unica pentola per mille utilizzi differenti.

Una menzione speciale non può che essere poi dedicata ai materiali di realizzazione di una pentola fornetto.

Il mercato offre tipologie diverse di pentola fornetto, ma noi, nel paragrafo che segue, vi proponiamo la Linea Sphera di Tognana, non solo per la rinomata professionalità del marchio, ma anche per la sua tendenza a voler puntare sempre su materiali di primissima qualità, antigraffio e antiaderenti, privi di sostanze nocive e assolutamente sicuri per la salute dell’uomo.

La cottura di una padella fornetto è uno dei vantaggi per cui questo è il prodotto più apprezzato degli ultimi tempi. Rapida e salutare, i tempi di preparazione di una pietanza sono pressappoco paragonabili a quelli della cottura al forno, ma ai fini di un risultato ottimale, è utile seguire qualche accorgimento. Prima di tutto, si consiglia di far sciogliere e riscaldare, nella pentola, una noce di burro o cospargere la pentola con un cucchiaino di olio perché, in questo modo, gli alimenti aderiranno meglio alla superficie, senza tuttavia attaccarsi o bruciacchiarsi.

Dopo aver messo il cibo in pentola cuocere a fiamma alta per i primi cinque minuti e proseguire poi la cottura a fiamma bassa, avendo cura di rigirare spesso il cibo. Questa procedura vi aiuterà a rendere l’alimento preparato croccante all’esterno e morbido all’interno.

La padella fornetto è ideale per la cottura dei dolci, del pane, delle bistecche, la pizza, le piadine, dei sughi e molto altro ancora.



La migliore padella fornetto

Il mercato propone tipologie diverse di padella fornetto, ma il migliore modello al momento è quello prodotto da Tognana che, solo recentemente, ha immesso in commercio la Linea Sphera, in grado di replicare, in pochissimo tempo, dieci modalità differenti di cottura:

piastra

griglia

girafrittata

rostiera

friggitrice

umidiera

brasiera

saltieria

simmering

forno

Rinomato marchio di qualità e professionalità e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con la Linea Sphera, Tognata ha conquistato, ancora una volta, la fiducia di chi ama dilettarsi ai fornelli, ma non solo. Comoda e vantaggiosa sotto diversi punti di vista, Sphera si compone di materiale antigraffio e antiaderente, di prima qualità, privo di nikel e PFOA, per una cottura rapida, ma soprattutto, salutare.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Versatile, per la possibilità di sfruttare sia un piano di cottura tradizionale e sia un piano di cottura ad induzione, Sphera può persino essere lavata in lavastoviglie. Sviluppata seguendo una forma rettangolare, giunti a questo punto, non vi resta che provare voi stessi il prodotto e scoprirne i numerosi vantaggi e caratteristiche.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Sphera non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Fino ad esaurimento scorte, la padella fornetto Sphera di Tognana è in promozione a soli 59,98 €. La promozione varia a seconda del modello che scegliete. Compilate il modulo di acquisto e aspettate la telefonata di un operatore, il quale, dopo aver confermato i dati di spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

