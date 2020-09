Cervicalgia: i sintomi e le cure

La cervicalgia è una condizione frequente, che può essere curata naturalmente e prevenuta con i giusti accorgimenti. Scopriamo insieme come fare.

La cervicalgia è una condizione comune, che può colpire indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, poiché è la conseguenza anche di atteggiamenti personali e sbagliati, come, ad esempio, una cattiva postura, che scatena dolore e rigidità muscolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i sintomi del dolore al collo e come curarlo naturalmente.

Cervicalgia

Il collo è costituito da una serie di vertebre che si estendono dal cranio alla parte superiore del busto. Il compito dei dischi cervicali, d’altra parte, è quello di assorbire gli urti tra le ossa. I legamenti, le ossa e i muscoli del collo sono essenziali per sostenere la testa e consentire il movimento, di conseguenza, un’infiammazione, un’anomalia o un dolore a loro carico può dare origine alla cervicalgia, che si manifesta, solitamente, con rigidità muscolare e dolore al collo.

La cervicalgia è una condizione comune perché può dipendere da una serie di cause differenti tra di loro e non concomitanti, come, ad esempio, un trauma conseguente all’attività sportiva, il mal di testa o una cattiva postura. La condizione, nella maggior parte dei casi, non è mai la conseguenza di una patologia, ma di una situazione che, fortunatamente, può anche essere tenuta sotto controllo e persino prevenuta, rispettando determinati comportamenti.

A meno che il vostro mal di collo non persista da un periodo di tempo eccessivamente lungo e non sia accompagnato da altri sintomi, quasi certamente, sarete affetti da cervicalgia, una condizione occasionale per alcuni e cronica per altri.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i sintomi del dolore al collo, come prevenire e curare la condizione.

Cervicalgia: sintomi

La cervicalgia si manifesta con dei sintomi ben precisi che, solitamente, tendono a passare in un lasso di tempo breve, ma che, allo stesso tempo, è necessario trattare, sopratutto allo scopo di non compromettere o non incidere sulla qualità di vita del soggetto che ne è affetto, dal momento che una seria cervicalgia favorisce l’insonnia che, a sua volta, influenza la quotidianità del soggetto interessato.

I sintomi della cervicalgia o dolore al collo includono:

mal di testa

difficoltà a roteare la testa

rigidità muscolare

tensione vertebrale

spasmi

aggravamento del dolore soprattutto se si permane nella stessa posizione per ore

Se, da un lato, è stato ampiamente da cosa può dipendere il dolore al collo, non tutti sanno che lo stesso può essere prevenuto se:

durante il corso della giornata assume una postura corretta, sia da fermo, sia in piedi, sia da seduto;

si assume una posizione corretta quando si dorme, ovvero, sia la testa che il collo dovrebbero essere allineati con il resto del corpo. In questo caso, si può provare a dormire con un cuscino posizionato anche sotto il collo, oppure, a pancia in su con un cuscino sotto le cosce, in modo tale da favorire una postura corretta anche quando si dorme;

si usa il vivavoce o un auricolare quando si parla al cellulare, poiché, molto spesso, si tende a tenere il dispositivo tra l’orecchio e la spalla;

si evita di trasportare carichi pesanti, come una borsa o uno zaino le cui cinghie vengono mantenute dalla spalla, poiché, in questo modo, il peso ricade sul collo che, ovviamente, ne risentirà;

si fanno pause frequenti, in modo da rilassare la muscolatura e sgranchirsi un po’, ad esempio, quando si lavora e si sta in piedi per molto tempo, oppure, al contrario, si passa molto tempo seduti dietro ad una scrivania, che sia per lavoro o per studio.

Nonostante gli accorgimenti, può comunque succedere di avvertire cervicalgia e, fortunatamente, in questi casi, si può contare su delle soluzioni naturali efficaci. Scopriamo insieme, nel paragrafo che segue, alcune delle migliori.

Cervicalgia: rimedi

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, la cervicalgia è una condizione comune, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, poiché le cause che la determinano possono essere numerose e differenti. Fortunatamente, la condizione è facilmente trattabile con soluzioni naturali, grazie alle quali alleviare i sintomi e le tensioni che la cervicalgia produce su tutto l’organismo, allo scopo di non compromettere la qualità di vita del soggetto interessato. A questo proposito, scopriamo insieme, nel paragrafo che segue, le soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti.

1) Collare Cervicale con Supporto Terapeutico Integrato

Realizzato con materiali di prima qualità, questo tutore per il collo è stato specificamente progettato con l’obiettivo di alleviare i sintomi della cervicalgia, indipendentemente dal problema che la determina, che sia a causa di un trauma durante l’attività sportiva, un comune mal di testa, oppure, una cattiva postura. Il supporto terapeutico integrato agisce alternando il caldo al freddo, a seconda delle esigenze, in modo tale da intervenire e guarire gradualmente l’area interessata dal dolore, senza ulteriori traumi o disagi.

2) Termo Cuscino con Micro Punte per Agopressione

Prodotto in Italia e progettato in Svezia, questo termo cuscino, realizzato con materiale di prima qualità, è stato specificatamente progettato per il trattamento della cervicalgia e l’insonnia che i suoi sintomi può provocare, in modo tale da curare il problema favorendo, nel soggetto che ne è affetto, un sonno di qualità e una qualità ottimale di vita, priva dai disturbi o i disagi che la cervicalgia può causare. Il sollievo è immediato.

3) Dispositivo di Trazione Cervicale

Specificatamente progettato e realizzato per il trattamento della cervicalgia, questo dispositivo favorisce una graduale riduzione delle tensioni e dei sintomi che la condizione provoca, semplicemente, migliorando la circolazione sanguigna, grazie alla quale favorire un maggior apporto di ossigeno ai muscoli, ai tendini, ai legamenti e ai nervi del collo. Realizzato con materiale morbido, di prima qualità, il dispositivo può essere utilizzato ogni giorno, per una decina di minuti al massimo, allo scopo di curare la cervicalgia, ma anche di prevenirla.