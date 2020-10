Rossetto opaco: con cosa abbinarlo e i migliori

Il rossetto opaco si presenta secondo toni e sfumature differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come abbinarlo e quale set scegliere.

Il rossetto opaco è il make up più amato in assoluto dalle donne per la sua ricca pigmentazione e l’aspetto sempre impeccabile, quasi come se la donna che lo indossa fosse una diva da tappeto rosso a tutti gli effetti.

Se non applicato correttamente, tuttavia, il rossetto opaco, in chi lo indossa, potrebbe sortire un effetto poco piacevole. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come indossare e con che cosa abbinare un rossetto opaco e dove acquistare il miglior set di rossetti opachi, al miglior prezzo.

Rossetto opaco: con cosa abbinarlo

Sembrerebbe assurdo anche solo pensarlo, ma è davvero così che stanno le cose: la scelta del rossetto può influenzare non solo il proprio stato d’animo, ma anche dare maggiore o minore risalto all’outfit che si sta indossando.

Questo discorso, ovviamente, vale sia quando il rossetto è abbinato al resto del trucco e sia quando si indossa solo il rossetto.

La scelta del rossetto dovrà essere coerente non solo con l’outfit che si sceglie di indossare, ma anche con il colore della propria carnagione, il colore dei capelli ed, infine, anche il colore degli occhi. Nel caso in cui queste semplici regole di base non dovessero essere rispettate, infatti, si rischierebbe di sortire l’effetto opposto a quello sperato, con risultati prevedibili, con i quali, tuttavia, non si vorrebbe mai avere a che fare.

Come avremo modo di appurare dalla lettura del paragrafo che segue, esistono tonalità differenti di rossetto opaco, da quella più chiara a quella più scura, ovviamente, passando anche per una via di mezzo. Un tempo indossato solo la sera e con un trucco notturno, oggi il rossetto opaco è un must have che può essere indossato tutte le volte che si ha voglia, persino per andare a fare la spesa.

Il rossetto opaco scuro è perfetto per chi ha una carnagione chiara, ma non eccessivamente chiara, gli occhi e i capelli castani, poiché, in questo modo, i lineamenti del viso salteranno all’occhio di chi ci osserva e l’obiettivo, in questo caso, è quello di conquistare proprio tutti.

In questo caso, scegliete un look sbarazzino e un trucco molto leggero, proprio per permettere all’opacità del rossetto di risaltare.

Il rossetto opaco chiaro è perfetto per chi ha una carnagione chiarissima, occhi chiari e capelli biondi. In questo caso, potreste persino osare puntando su un outfit elegante, un’acconciatura da sera complessa ed un trucco leggero. Attenzione a sfumare la parte centrale delle labbra, così che gli estremi, più scuri in questo caso, risaltino prima.

Rossetto opaco: modelli

Le labbra sono il simbolo della seduzione femminile per antonomasia e, probabilmente, questa è la ragione principale per cui una donna dà così tanta importanza al rossetto che indossa. Ciononostante, per essere seducenti, non si deve necessariamente puntare su toni eccessivamente accessi, soprattutto, se non si ha molta voglia di apparire e, allo stesso tempo, dare una buona impressione di sé a chi sta intorno. Se questa è la vostra situazione, allora, dovreste puntare tutto sul rossetto opaco che, al contrario di altre tipologie di rossetto, presenta una consistenza buona e cremosa, dura più a lungo e conferisce un aspetto naturale.

Il rossetto opaco si presenta secondo tonalità e sfumature differenti. Il mercato ne offre a migliaia e, di conseguenza, scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e necessità può diventare molto difficile. Anche per questo motivo, infatti, nel paragrafo precedente, abbiamo cercato di darvi un’idea e qualche consiglio sul colore di rossetto da scegliere a seconda della vostra carnagione e molto altro ancora.

Quanto ai modelli di rossetto opaco, infine, questi sono veramente tanti, ma nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in un elenco quelli che propone Matte Lipsticks Set, del quale poi vi parliamo più nel dettaglio nel paragrafo che segue:

Velvet Season

Dolce Vita

Koko Forever

Candy Time

Ginger Love

Heart Beat

Autumn Sky

Pink Pigeon

Tender Orchid

Sweet Dream

Diva Nova

Lady Danger

I migliori rossetti opachi

Esistono tipologie diverse di rossetti opachi, prodotti e sviluppati da aziende diverse, ma ogni azienda presenta tipologie di rossetti che si distinguono per caratteristiche, ragione per cui, nei paragrafi che seguono, abbiamo deciso di parlarvi di Matte Lipsticks Set, una collezione di 12 tipologie diverse di rossetto opaco, che vanno dalla tonalità più chiara a quella più scura, passando per le tipologie che stanno nel mezzo e che si differenziano, a loro volta, secondo tonalità e sfumature diverse, in modo da poter adattare il colore all’outfit, alla giornata, allo stato emotivo in cui ci si trova e alle occasioni, da quella formale a quella meno formale.

Matte Lipsticks Set propone dei rossetti cremosi, che si adattano a tutte le occasioni, allo scopo di durare a lungo, senza doverli necessariamente ritoccare ogni mezz’ora, ma che, allo stesso tempo, si prendono cura della salute delle labbra, proteggendole dall’essiccazione e dalle varie temperature atmosferiche, idratandole e rigenerandole per tutta la durata in cui il rossetto rimane applicato, grazie ai principi attivi che si trovano all’interno del rossetto, rigorosamente naturali al 100%: Vitamina E e Olio di Avocado, per idratare e nutrire la pelle delle labbra.

