Esercizi glutei alti e bassi: come farli a casa

Gli esercizi per i glutei sono essenziali per tonificare e rassodare la muscolatura della zona interessata. Scopriamo insieme come allenarli a casa.

Gli esercizi per i glutei sono essenziali per restare in forma, ma anche per guadagnare una forma fisica perfetta, oppure, molto più semplicemente, ritornare ad avere quella forma fisica di un tempo, ormai perduta con uno stile di vita errato.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allenare correttamente e in modo autonomo i glutei, con un occhio di riguardo sia ai glutei alti che ai glutei bassi.

Esercizi glutei alti

Quando ci si allena, nella maggior parte dei casi, spesso e volentieri, i glutei sono la zona più trascurata o ignorata, sottovalutando l’importanza che questi hanno, invece, nella rotazione, sia interna che esterna, e nella stabilizzazione degli arti inferiori durante l’allenamento.

Allenare correttamente i glutei e, in modo particolare, i glutei alti, vuol dire fare in modo che l’individuo che si allena ottenga benefici su livelli diversi, non soltanto durante l’allenamento, per quanto riguarda la corsa e la resistenza, ma anche e soprattutto nella sua routine, dal momento che, l’allenamento corretto dei glutei alti allevia e migliora la lombalgia, il dolore al ginocchio e il rischio di traumi alle caviglie.

A livello estetico, l’allenamento corretto dei glutei alti serve a tonificare e rassodare la muscolatura, pertanto, nel paragrafo che segue, vi proponiamo alcuni esercizi semplici, da fare anche in casa, per allenare i glutei alti ed ottenere benefici importanti, sia a livello di muscolatura, sia a livello estetico.

Clamshell . Piegatevi sul lato destro del corpo, piegate le ginocchia e posizionate il braccio destro sotto la testa per sostenere il collo. Tenete i talloni uniti e posizionate la mano sinistra sul bacino, per tutta la durata dell’esercizio. Iniziate a sollevare il ginocchi sinistro, separandolo dal destro, e poi abbassatelo. Non inarcate la schiena. Ripetete lo stesso esercizio per 25 volte in due diverse serie.

. Piegatevi sul lato destro del corpo, piegate le ginocchia e posizionate il braccio destro sotto la testa per sostenere il collo. Camminata Laterale con Banda Elastica. Posizionate una banda elastica di resistenza intorno ai polpacci, facendo bene attenzione a non creare tensione sugli arti inferiori. Abbassate leggermente il corpo, imitando il movimento che fareste nel caso vi steste sedendo. Iniziate a spostare il piede destro verso quello sinistro e muovete il piede sinistro verso destra. Ripetete l’esercizio anche con il piede sinistro. Ripetete l’esercizio per 15 volte in tre diverse serie.

Esercizi glutei bassi

I glutei bassi non si compongono di muscoli veri e propri poiché questi sono, più che altro, un’area tra due muscoli, un punto di incontro tra i glutei alti e i muscoli della coscia posteriore. Questa zona, che si trova appena sotto al sedere, è la cosiddetta zona critica, quella zona che, se non lavorata opportunatamente, forma e sviluppa quel grasso antiestetico di cui ogni donna vorrebbe liberarsi.

Nel paragrafo che segue, vi proponiamo qualche semplice esercizio, che può anche essere svolto in casa, allo scopo di lavorare correttamente anche i glutei bassi, per eliminare il grasso in eccesso, rassodare e tonificare la muscolatura.

Ponte. Posizionatevi in posizione supina su un tappetino. Allargate le braccia e mantenetele in linea con i fianchi. Sollevate le ginocchia e fate mantenere ai piedi una distanza prestabilita. Iniziate a sollevare il bacio verso l’alto e spingetelo poi verso il basso. Durante l’allenamento, sia la schiena, sia i piedi e sia i glutei dovranno rimanere saldi sul tappetino. Ripetete l’esercizio per 15 volte in due diverse serie.

