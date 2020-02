Tutti gli esercizi da palestra che si possono fare stando a casa per risparmiare tempo e denaro.

L’esercizio fisico è un’attività fondamentale per avere uno stile di vita sano, però non sempre si hanno tempo e risorse per iscriversi in palestra. Allora ci si può arrangiare facendo attività fisica a casa: questo vi darà sicuramente tantissimi vantaggi, a patto però che siate motivati e che vi alleniate con costanza.

E’ possibile acquistare degli attrezzi da home fitness e bisogna anche organizzare gli spazi all’interno del luogo domestico per ragioni di sicurezza propria ma anche dell’abitazione stessa.

I vantaggi del fare palestra a casa sono: risparmi temporali (tempo per recarsi in palestra e tempi di attesa per l’affollamento delle macchine) e risparmio monetario. In quest’ultimo caso vi basterà sostenere solo il costo di acquisto degli attrezzi e non dovrete pagare un abbonamento o quota di iscrizione.

Ma affinché l’allenamento a casa funzioni, è condizione necessaria e sufficiente quella di essere motivati, senza fare procrastinazioni o continuare a rimandare l’allenamento senza mai iniziare.

Bisogna considerare, però, il fatto che senza la guida di un istruttore è alto il rischio di commettere errori nel fare gli esercizi: perché si possano raggiungere benefici concreti e visibili sono necessari programmi di allenamento che variano nei mesi e che siano progressivi. Nessuno di noi può improvvisarsi personal trainer di punto in bianco. Poi ci possono essere problemi di organizzazione spaziale: non tutti hanno a disposizione nella propria casa una stanza grande almeno al punto tale da permettere dei movimenti del corpo.

Esercizi da palestra per le gambe

Tonificare gambe e cosce è possibile anche senza andare in palestra. Tra gli attrezzi che si possono utilizzare ci sono gli elastici fitness e i pesetti da legare alle caviglie: l’utilizzo di questi permetterà di lavorare su quadricipiti, adduttori e glutei.

Si tratta di esercizi che richiedono resistenza e coordinazione, per cui a furia di farli vedrete sicuramente dei miglioramenti. Le donne saranno felici di sapere che facendo questi anche solo per 15 minuti al giorno potranno combattere la cellulite, che nella maggior parte dei casi dipende dallo svolgere una vota sedentaria.

Altri esercizi per le gambe che potete fare comodamente a casa ci sono gli squat (basta mettersi in piedi, gambe aperte alla stessa larghezza del bacino e mani sui fianchi: si piegano le gambe a 90 gradi e si risale tenendo la pancia in dentro), gli affondi (si piega la gamba destra mantenendo la schiena dritta e torna alla posizione di partenza), oppure il potenziamento schiena (ci si mette in piedi contro il muro, si appoggia la schiena e si portano i piedi a 20 cm dal muro.

Si scivola lentamente con la schiena finché le gambe non sono piegate a 90 gradi. Si tieni la posizione per 20 secondi).

Esercizi da palestra per le braccia

Come i glutei e le gambe, le braccia sono una parte del corpo che spesso è la prima vittima di un aumento di peso o di un dimagrimento. Al livello delle braccia la pelle è molto sottile e, se non idratata in maniera adeguata, diventa meno elastica e meno tonica. Ma al fine di renderle più compatte è necessario fare degli esercizi in maniera costante e progressiva. Questi possono essere fatti con pesi o con delle bottigliette d’acqua da mezzo litro: il peso di queste ultime è facilmente regolabile, in quanto si può aggiungere acqua man mano che si fanno dei progressi fino a riempirla del tutto.

Anzi, per i più allenati c’è persino la possibilità di riempire utilizzando la sabbia o del materiale più pesante. Un altro esercizio da fare a casa molto semplice è il seguente: sedetevi sul bordo della sedia, appoggiate le mani sulla seduta, piedi a terra. Spingete sulle braccia e porta il corpo in avanti con i glutei sospesi in aria. Piegate i gomiti a 90 gradi e fate scendere i glutei quasi fino a terra, poi risalite facendo forza sulle braccia.

Attrezzi da palestra Amazon

Se oltre a non avere tempo di andare in palestra per allenarvi, non avete nemmeno il tempo di girare per negozi per acquistare gli attrezzi ginnici da usare a casa, vi rimane sempre con opzione comoda quella di acquistare su Amazon, dove potete trovare una vasta scelta dei prodotti per rispondere a tutte le vostre esigenze.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei prodotti più acquistati e sic ricordi che al clic sarà possibile visualizzare l’intero catalogo.

