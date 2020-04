Avete iniziato un programma di allenamento e non sapete che cosa mangiare? Vediamo insieme i migliori cibi post allenamento per non ingrassare.

La prima cosa da fare quando si decide d’iniziare ad andare in palestra è liberarsi da tutte quelle congetture e falsi miti a partire dal primo giorno, cercando di organizzare un incontro privato con un membro dello staff del fitness; oppure con un personal trainer se l’attività sportiva si svolgerà in casa. Successivamente, bisogna fare chiarezza sul funzionamento della palestra e sulla logistica della palestra. Dopo aver fatto una lezione di introduzione, può essere interessante capire quali sono i cibi migliori post allenamento per non ingrassare.

I migliori cibi post allenamento

Una delle domande che attanaglia di più gli sportivi è che cosa mangiare dopo un allenamento. La scelta dello puntino post allenamento di dovrebbe fare nel rispetto di diverse variabili, ovvero le eventuali condizioni patologiche, l’obbiettivo dell’allenamento, l’equilibrio della dieta nel resto della giornata, le necessità dell’organismo, la comodità e i gusti personali.

Lo spuntino post allenamento, inoltre, deve svolgere 4 funzioni che ora andremo a scoprire.

Allevia il senso di fame in attesa del pasto principale.

Favorisce l’apporto di acqua e di tutte le molecole nutrizionali di tipo non energetico (es: sali minerali, fitosteroli, vitamine, antiossidanti ecc…).

Rallenta, riduce e interrompe il catabolismo muscolare.

Ripristina le scorte di idrogeno e supporta l’organismo energeticamente.

Un’altra domanda da porsi è quando consumare lo spuntino. La prima corrente di pensiero afferma che lo spuntino post allenamento deve sfruttare la finestra anabolica dell’organismo, ovvero 15 minuti dopo lo sforzo. Durante questo periodo di tempo, infatti, c’è una forte capacità di ricezione glucidica del muscolo anche in assenza dell’intervento di insulina. Ovvero, viene aumentata la velocità di interruzione del processo catabolico muscolare e viene aumentata la velocità di ripristino delle scorte di glicogeno.

Un’altra corrente di pensiero, invece, afferma che lo spuntino dovrebbe essere consumato 60-120 minuti dopo l’allenamento, quando avviene l’incremento della liberazione di somatotropina (GH) e l’aumento del dispendio energetico di base.

La somatotropina (GH) ha il compito di avere un ruolo di glicogenolisi e incrementare al diminuire della glicemia durante l’esercizio. Il supporto GH si può sfruttare tantissimo l’aumento del metabolismo basale.

La prima corrente di pensiero interessa soprattutto gli atleti che praticano più di 4-5 allenamenti settimanali e tutti i culturisti. La seconda corrente, invece, va a interessare chi pratica fitness dimagrante, i culturisti in fase Cutting e tutti quelli atleti che devono raggiungere il peso esatto in una certa categoria. Lo spuntino post allenamento diventa importante quando è immediato (primo caso). Nell’altro caso, invece, non c’è necessità importante di consumo, poichè l’assunzione avviene a ridosso del pasto principale.



I migliori cibi post allenamento: quali sono?

Vediamo ora nello specifico quali sono i migliori cibi post allenamento.

AVENA: è una fonte naturale di energia e perfetta per stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue per riuscire a perdere peso.

AVOCADO: contiene antiossidanti, acidi grassi e proteine che combattono la formazione dei radicali liberi.

FRUTTA E VERDURA: grazie alle vitamine e alle fibre sono fonti naturali di energia e molto facili da digerire.

Vi consigliamo di scegliere soprattutto sedano, spinaci, cavolo, kiwi, banane e mele.

NOCI: sono ricche di antiossidanti, proteine e acidi grassi. Inoltre, riducono l’assorbimento dei carboidrati grazie al contenuto alto di fibre.

SEMI DI CHIA: sono ricchi di sostanze nutritive (es: fribre, acidi grassi omega-3, proteine ecc…) e molto nutrienti. Sono ottimi da consumare in un bel piatto d’insalata.

UOVA: favoriscono la perdita di peso, formano la massa muscolare, stimolano il metabolismo e sono ricche di proteine. Le uova sono perfette sia prima che dopo l’allenamento.

YOGURT GRECO: perfetto da mangiare dopo l’allenamento, poichè è un alimento ricco di proteine e di calcio.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.

