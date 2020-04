Cura dei capelli in quarantena: come evitarne la caduta.

I vostri capelli sono secchi e crespi? Niente paura! Vediamo insieme la migliore cura dei capelli in quarantena e come evitarne la caduta.

Riuscire ad avere capelli perfetti e sempre in ordine è il sogno di tutte le donne. Che si tratti di una pettinatura intrecciata, o delle morbide onde color ebano, le star di Hollywood hanno in comune un hair styling perfetto e un capello luminoso, morbido e setoso. Per avere una chioma super impeccabile, non basta effettuare delle pieghe professionali e ritoccare continuamente la tinta. Bisogna prendersene cura! Bisogna fare le maschere, nutrire il capello e concedersi dei trattamenti rigeneranti. Vediamo insieme come evitarne la caduta.

Cura dei capelli in quarantena

Tra le numerose richieste che arrivano ai parrucchieri durante le loro dirette live sul social Instagram, ci sono quelle riguardanti la categoria dei capelli fini. Perchè se è vero che il colore è imprescindibile e il taglio necessario, tutte quelle donne che hanno a che fare da sempre con i capelli sensibili, queste settimane di quarantena a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus le stanno vivendo con alcune preoccupazioni in più.

Le motivazioni che possono portare una donna ad avere capelli fini o che si spezzano con facilità possono essere diverse e tra queste troviamo sicuramente il periodo di caduta stagionale, lo stress emotivo da Coronavirus e la quarantena obbligatoria che fa dimenticare con molta facilità tutte quelle regole che servono a mantenere i capelli sani.

Il capello fine, infatti, necessita di una cura maggiore rispetto a quello normale, poichè è soggetto a spezzarsi molto facilmente.

Durante questi giorni di quarantena è assolutamente sconsigliato il lavaggio frequente, poichè andrebbe a stressare molto di più il capello, allo stesso modo è errato tenere la chioma troppo spesso legata e acconciata. Le code di cavallo, ad esempio, tendono a spezzare notevolmente il capello. E così anche tutte quelle pettinature che tendono a rimanere troppo spesse, a tirare e a dare fastidio alla nuca dopo diverse ore.

Durante la quarantena da Coronavirus è importante utilizzare dei prodotti altamente specifici per il capello fine. Si può utilizzare una linea ad hoc per questo tipo di capello, oppure effettuare dei trattamenti volumizzanti come shampoo, spray per le radici, conditioner che rendono immediatamente i capelli spessi al tatto e più corposi.

Si consiglia anche di utilizzare i prodotti a base di acido ialuronico in formula che ristrutturano e riempiono lo stelo del capello.

Durante il momento dell’asciugatura bisogna evitare il contatto troppo ravvicinato con il pohn e utilizzare quotidianamente un termoprotettore. Bisogna fare molta attenzione alle piastre e ai ferri che bruciano il capello e, inoltre, bisogna utilizzare le spazzole morbide e non aggressive per strutturare bene il capello. Per evitare la troppa tensione della struttura del capello è consigliato acconciare i capelli con un semiraccolto morbido.

Altre acconciature che si possono fare sono la low pony tail e una bella treccia morbida laterale. Gli errori più frequenti che vengono fatti dalle donne sono quelli di non idratare a sufficienza i capelli e per questo motivo, durante la quarantena è importante asciugare bene i capelli e utilizzare dei prodotti specifici.

Si consiglia, inoltre, di non lasciare i capelli bagnati dopo il lavaggio, poichè si rischia l’increspamento e la rottura maggiore della chioma.

Cura dei capelli: consigli

Vediamo ora alcuni consigli sulla cura dei capelli in quarantena.

DIETA SANA ED EQUILIBRATA: per avere capelli forti e sani bisogna seguire una dieta equilibrata che prevede una dose buona di ferro (es: legumi e carne ecc…), acidi grassi omega 3 (es: mandorle, avocado, salmone ecc…) e alimenti ricchi di antiossidanti (verdura e frutta).

MASCHERE PER CAPELLI: la quarantena è il momento giusto per rilassarsi e fare una maschera una volta alla settimana. Le maschere migliorano le pettinabilità e regalano alla nostra chioma lucentezza e volume. Scegliete quella migliore per il vostro tipo di capello.

STILE DI VITA CORRETTO: oltre all’alimentazione equilibrata bisogna cercare di ridurre lo stress che va a favorire la formazione di forfora, l’eccesso di sebo e la caduta dei capelli.

Per eliminare la tensione vi consigliamo di fare dell’attività fisica o dello yoga. Inoltre, è importante eliminare le cattive abitudini come il fumo e l’utilizzo di droghe.



La migliore lozione anticaduta

Per migliorare l’aspetto dei vostri capelli durante la quarantena, vi segnaliamo Foltina Plus, il miglior rimedio naturale per la crescita dei capelli. Questo prodotto è uno spray a base di ingredienti naturali che va a rivitalizzare i follicoli, andando ad agire subito sulla caduta dei capelli. Foltina Plus viene consigliato anche per curare la Calvizie e l’Alopecia Androgenetica.

Foltina Plus è un valido alleato per arrestare la caduta dei capelli. Infatti non solo interrompe subito la caduta dei capelli, ma ne riattiva anche la ricrescita. Anche nei casi più gravi, grazie alla presenza di Arginina Serenoa e Fieno Greco, la ricrescita è garantita. Il tutto senza dover effettuare costosi trapianti e senza utilizzare pericolose sostanze chimiche. Si può avere sempre a portata di mano grazie alla comoda confezione spray. Inoltre è senza oli in modo tale da lasciare sempre i capelli perfettamente puliti.

Foltina Plus, secondo test condotti sul campo da esperti, permette di:

Combattere il diradamento.

Avere una ricrescita veloce.

Rinfoltire la capigliatura.

Riattivare i bulbi spenti.

Questo prodotto sta ottenendo numerosi consensi da parte di esperti e consumatori, grazie ai benefici riscontrati e alle testimonianze positive di chi lo sta utilizzando. Per coloro che fossero interessati, potete cliccare qui o sulla seguente immagine.

Gli ingredienti naturali di Foltina Plus sono:

ARGININA: ingrediente essenziale per la crescita del capello e per lo sviluppo muscolare.

FIENO GRECO: permette la crescita di capelli rigogliosi e folti e aiuta il capello a crescere.

SERENOA: riattiva la microcircolazione, blocca la caduta dei capelli, mette gli ormoni in equilibrio e favorisce la crescita.

Foltina Plus è un prodotto esclusivo ed originale che non si trova in farmacia o al supermercato e nemmeno sui siti e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto. Per ordinare il prodotto è sufficiente compilare il modulo sul sito e inviare l’ordine. Foltina Plus verrà consegnato in pochissimi giorni e il pagamento si potrà effettuare in contrassegno all’arrivo del corriere. Al momento, la lozione è in promozione stagionale a 78€ invece di 49€

