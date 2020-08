Dieta dopo l’estate: come dimagrire velocemente

Seguire una dieta dopo l'estate è essenziale per perdere quei chili in più che abbiamo accumulato. Scopriamo insieme come farlo in modo sano.

La dieta dopo l’estate è la soluzione migliore alla quale ricorrere per perdere quei chili di troppo che, guadagnare proprio durante le vacanze, quando le uniche parole d’ordine sono relax e divertimento, non è poi così difficile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso naturalmente, senza provocare alcun disagio o trauma al proprio organismo, per riguadagnare, in modo sano, quella perfetta forma fisica che tanto si amava un tempo.

Dieta dopo l’estate

L’estate è la stagione più bella dell’anno perché si va, finalmente, in vacanza e si ha il tempo per divertirsi e riposarsi, ma, proprio durante l’estate, le tentazioni a cui si va incontro sono numerose, i cosiddetti “peccati di gola” a cui nessuno sa rinunciare e a ragione, poiché l’estate è anche fatta per questo.

Sfortunatamente, come tutte le cose belle, anche l’estate 2020 sta per volgere al termine e, per la maggior parte, le vacanze sono già terminate e molti hanno anche iniziato a fare i conti con la bilancia.

Ritrovarsi con qualche chilo di troppo, in questo periodo dell’anno, non è insolito e, sebbene il proprio peso debba essere mantenuto sotto controllo, allo stesso tempo, quel chilo in più che avete preso durante l’estate non è poi così difficile perderlo a partire già da ora.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale dieta seguire dopo l’estate, per perdere peso e mantenere il peso forma ottimale nel tempo, con i consigli e gli accorgimenti giusti, senza, tuttavia, stravolgere il proprio equilibrio psicofisico.

Dieta dopo l’estate: programma

Non esiste un programma specifico, che faccia riferimento ad una specifica dieta dopo l’estate, dal momento che, con una simile espressione, si vuole indicare una serie di abitudini sane, da ripristinare al rientro dalle vacanze, allo scopo di perdere peso in modo spontaneo e naturale, senza tuttavia privare l’organismo di alimenti che piacciono e che fanno stare bene, per un risultato finale evidente e soddisfacente.

Come mettersi a dieta dopo l’estate, dunque? Quali abitudini modificare o introdurre per un risultato finale ottimale? Il primo consiglio è quello di preparare e mangiare in casa i propri pasti. Uscire fuori a cena o a pranzo è naturale durante l’estate, ma quest’abitudine dovrà essere interrotta al rientro dalle vacanze poiché, solo in questo modo, ci si può assicurare di portare in tavola roba fresca e genuina. Inoltre, è preferibile fare affidamento anche sull’uso di aromi e spezie, poiché questi assicurano un senso di sazietà, che impedisce a mangiare fuori orario.

Un’abitudine strettamente connessa alla prima fa riferimento all’orario fisso. Quando si è in vacanza, infatti, che sia per la cena o che sia per il pranzo, non si hanno mai degli orari prestabiliti, una delle cause primarie di aumento del peso, di conseguenza, reintrodurre l’orario fisso è il modo migliore per favorirne la perdita.

Non saltate mai una pausa, che sia tra la colazione e il pranzo o tra il pranzo o la cena, ma fate in modo che le pause siano ricche di alimenti sani e genuini, come, ad esempio, un frutto che, in ogni caso, va sempre consumato lontano dai pasti, un frullato o un succo di frutta preparati in casa e, preferibilmente, privi di zucchero.

Infine, non dimenticate di bere molta acqua, per contrastare gli effetti della ritenzione idrica, favorire la perdita dei liquidi ed eliminare la cellulite.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.