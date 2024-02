OFFSónar: la programmazione giorno per giorno dell'edizione 2024

Da quando ha fatto il suo debutto nel lontano 1994, il festival Sónar ha stabilito uno standard d’eccellenza nel mondo della musica elettronica, guadagnandosi una reputazione internazionale grazie alla sua programmazione innovativa, alla produzione di alta qualità e all’atmosfera unica che riesce a creare. Questo appuntamento annuale, atteso da migliaia di appassionati della musica elettronica di tutto il mondo, è diventato un punto fermo nel panorama degli eventi musicali.

Negli anni, il festival ha saputo evolversi, rimanendo fedele alla sua missione di offrire esperienze musicali all’avanguardia. Una delle sue gemme più apprezzate è OFFSónar, un evento parallelo che si svolge in spazi spettacolari nel suggestivo Poble Espanyol a Montjuic. OFFSónar mantiene viva l’essenza festosa dei primi party di Sónar, offrendo una selezione di eventi focalizzati sulle etichette, con la partecipazione di artisti di fama internazionale, talenti emergenti e DJ locali. Quest’anno, OFFSónar accoglierà fino a 35.000 partygoers per quattro giorni e tre palchi di pura elettricità musicale.

L’edizione 2024: da Keinemusik al Brunch Electronik

Tra gli eventi più attesi di questo straordinario fine settimana musicale, spicca il Brunch Electronik di Barcellona, un’esperienza sensoriale completa che offre un vibrante mix di musica elettronica su due palchi, Monasterio e Carpa & Picnic. Questa serie di eventi, che celebra il suo secondo decennio di feste estive dopo aver festeggiato il decennale nel 2023, promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati della musica elettronica.

Inoltre, il festival sarà sede del debutto in Spagna di “X” di Adriatique, un evento che ha catturato l’attenzione degli amanti della musica elettronica di tutto il mondo. Dopo aver incantato il pubblico con le loro esibizioni in luoghi iconici come il Brooklyn Mirage di New York e il Pacha di Ibiza, il duo svizzero porta finalmente la sua experience in formato di party a Barcellona, promettendo una performance indimenticabile nella maestosa Plaza Mayor.

Tra gli altri momenti salienti del festival, il takeover di Solid Grooves il venerdì 16 giugno promette di far tremare le fondamenta del Poble Espanyol con il suo suono distintivo, arricchito da una selezione accurata di artisti headliner e talenti emergenti. Mentre sabato 15, i collaboratori di lunga data di OFFSónar, il collettivo Keinemusik, prenderà il controllo della Plaza Mayor, mentre FUSE sarà in scena sui palchi Monasterio e Carpa & Picnic. Entrambe le etichette portano con sé una reputazione consolidata nel mondo della musica elettronica, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

La programmazione giorno per giorno

13. Giugno: Brunch Electronik (Monasterio + Carpa & Picnic)

13. Giugno: “X” by Adriatique (Plaza Mayor)

14. Giugno: Solid Grooves take-over (Plaza Mayor + Monasterio + Carpa & Picnic)

15. Giugno: Keinemusik (Plaza Mayor)

15. Giugno: FUSE (Monasterio + Carpa & Picnic)

16. Giugno: TBA